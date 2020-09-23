Сноуден опроверг сообщение о выплате США $5 млн в качестве компенсации
Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден опроверг вчерашнее сообщение CNN, что он якобы согласился выплатить правительству США в качестве компенсации за несогласованное разглашение информации о работе спецслужб $5 млн, вырученные с публичных выступлений и с продажи книги «Личное дело». Сообщение с опровержением Сноуден опубликовал на своей странице в Twitter.
«CNN некорректно сообщили об этом. А) Это не соглашение; я не соглашался на такое. Б) Судебное решение по этому делу о цензуре не может быть приведено в исполнение, пока я нахожусь в изгнании, но в любом случае у меня никогда не было таких денег», – написал бывший агент.
Сноуден также предложил CNN, на его взгляд, более корректный вариант заголовка к их материалу: «США может получить до $5 млн, помиловав Эдварда Сноудена». В изначальном варианте статья агентства называлась «Эдвард Сноуден согласился отдать более чем $5 млн с продажи книги и с выступлений».
22 сентября со ссылкой на материалы суда CNN сообщило, что Сноуден, в прошлом году опубликовавший свою книгу «Личное дело» без разрешения правительства и нарушивший таким образом контракты с ЦРУ и АНБ, согласился выплатить США компенсацию в указанном размере. Также агентство утверждало, что доход Сноудена с продажи книги составил $4,2 млн, а с выступлений, в которых экс-сотрудник спецслужб, по утверждению американского минюста, раскрыл секретные сведения, – $1,03 млн.
В 2013 г. Эдвард Сноуден, будучи агентом ЦРУ и сотрудником АНБ, передал СМИ секретные документы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете и впоследствии получил временное убежище в России. В США Сноудену может грозить смертная казнь по обвинению в предательстве. В середине августа этого года президент США Дональд Трамп заявил, что раздумывает о помиловании Сноудена.