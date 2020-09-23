Сноуден опроверг сообщение о выплате США $5 млн в качестве компенсации

«CNN некорректно сообщили об этом. А) Это не соглашение; я не соглашался на такое. Б) Судебное решение по этому делу о цензуре не может быть приведено в исполнение, пока я нахожусь в изгнании, но в любом случае у меня никогда не было таких денег», – написал бывший агент.