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Сноуден опроверг сообщение о выплате США $5 млн в качестве компенсации

Ведомости

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден опроверг вчерашнее сообщение CNN, что он якобы согласился выплатить правительству США в качестве компенсации за несогласованное разглашение информации о работе спецслужб $5 млн, вырученные с публичных выступлений и с продажи книги «Личное дело». Сообщение с опровержением Сноуден опубликовал на своей странице в Twitter.

«CNN некорректно сообщили об этом. А) Это не соглашение; я не соглашался на такое. Б) Судебное решение по этому делу о цензуре не может быть приведено в исполнение, пока я нахожусь в изгнании, но в любом случае у меня никогда не было таких денег», – написал бывший агент.

Сноуден также предложил CNN, на его взгляд, более корректный вариант заголовка к их материалу: «США может получить до $5 млн, помиловав Эдварда Сноудена». В изначальном варианте статья агентства называлась «Эдвард Сноуден согласился отдать более чем $5 млн с продажи книги и с выступлений».

22 сентября со ссылкой на материалы суда CNN сообщило, что Сноуден, в прошлом году опубликовавший свою книгу «Личное дело» без разрешения правительства и нарушивший таким образом контракты с ЦРУ и АНБ, согласился выплатить США компенсацию в указанном размере. Также агентство утверждало, что доход Сноудена с продажи книги составил $4,2 млн, а с выступлений, в которых экс-сотрудник спецслужб, по утверждению американского минюста, раскрыл секретные сведения, – $1,03 млн.

В 2013 г. Эдвард Сноуден, будучи агентом ЦРУ и сотрудником АНБ, передал СМИ секретные документы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете и впоследствии получил временное убежище в России. В США Сноудену может грозить смертная казнь по обвинению в предательстве. В середине августа этого года президент США Дональд Трамп заявил, что раздумывает о помиловании Сноудена.

Ранее по теме: Трамп пообещал подумать о помиловании Сноудена

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных