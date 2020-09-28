Разработчик вакцины «Спутник V» опроверг гибель человека после прививки

Академик рассказал, что у добровольцев, которые проходят вакцинацию в рамках пострегистрационных исследований препарата, не возникает побочных эффектов, кроме описанных в инструкции. 85% участников испытаний переносят вакцинацию без последствий, у 15% наблюдаются покраснения, температура и головная боль по утрам, добавил Гинцбург.