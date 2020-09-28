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Разработчик вакцины «Спутник V» опроверг гибель человека после прививки

Ведомости

Сообщения в социальных сетях о смерти человека, провакцинированного российской вакциной от коронавируса «Спутник V», не соответствуют действительности, сообщил ТАСС со ссылкой на директора НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга.

«Я знаю, что это вранье <...> Против вруна нужно вообще возбуждать уголовное дело, что я еще могу сказать», — заявил Гинцбург.

Академик рассказал, что у добровольцев, которые проходят вакцинацию в рамках пострегистрационных исследований препарата, не возникает побочных эффектов, кроме описанных в инструкции. 85% участников испытаний переносят вакцинацию без последствий, у 15% наблюдаются покраснения, температура и головная боль по утрам, добавил Гинцбург.

Ранее директор центра Гамалеи сообщил, что ходе пострегистрационных испытаний вакцины прививки сделали более 5000 добровольцев и людей из групп риска. Глава Росздравнадзора Алла Самойлова отметила, что испытания вакцины идут в плановом режиме. 

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев.

Вторая вакцина от коронавируса, разработанная в центре «Вектор», может быть зарегистрирована до 15 октября 2020 г. Ранее директор центра Ринат Максютов заявил, что у человека может сформироваться пожизненный иммунитет к коронавирусу при определенных особенностях иммунной системы.

Ранее по теме: В России впервые с июня выявили более 8000 новых случаев коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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