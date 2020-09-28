Разработчик вакцины «Спутник V» опроверг гибель человека после прививки
Сообщения в социальных сетях о смерти человека, провакцинированного российской вакциной от коронавируса «Спутник V», не соответствуют действительности, сообщил ТАСС со ссылкой на директора НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга.
«Я знаю, что это вранье <...> Против вруна нужно вообще возбуждать уголовное дело, что я еще могу сказать», — заявил Гинцбург.
Академик рассказал, что у добровольцев, которые проходят вакцинацию в рамках пострегистрационных исследований препарата, не возникает побочных эффектов, кроме описанных в инструкции. 85% участников испытаний переносят вакцинацию без последствий, у 15% наблюдаются покраснения, температура и головная боль по утрам, добавил Гинцбург.
Ранее директор центра Гамалеи сообщил, что ходе пострегистрационных испытаний вакцины прививки сделали более 5000 добровольцев и людей из групп риска. Глава Росздравнадзора Алла Самойлова отметила, что испытания вакцины идут в плановом режиме.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев.
Вторая вакцина от коронавируса, разработанная в центре «Вектор», может быть зарегистрирована до 15 октября 2020 г. Ранее директор центра Ринат Максютов заявил, что у человека может сформироваться пожизненный иммунитет к коронавирусу при определенных особенностях иммунной системы.