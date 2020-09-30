В Дагестане задержали всех сбежавших из колонии заключенных

22 сентября из исправительной колонии, расположенной в поселке Шамхал Кировского района города Махачкалы, сбежали шестеро осужденных. Для совершения побега они прорыли подкоп на территории канализационно-насосной станции колонии. «Интерфакс» со ссылкой на собеседника в МВД Дагестана сообщал, что один из сбежавших приговорен к 15 годам за убийство, двое – к 12 годам колонии за наркотики, один – к восьми годам, еще двое ‒ к другим срокам не меньше восьми лет. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Руководство республики объявило вознаграждение за информацию о сбежавших заключенных в размере до 1 млн руб.