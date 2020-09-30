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В Дагестане задержали всех сбежавших из колонии заключенных

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Полиция задержала шестерых заключенных, сбежавших через подкоп из колонии в Дагестане, сообщает пресс-служба республиканского управления МВД.

«Сегодня сотрудниками полиции задержаны шестеро преступников, совершивших побег из колонии строгого режима в республике Дагестан», — говорится в сообщении. Подробности задержания пресс-службой дагестанской полиции не раскрываются.

Как сообщили в МВД местной газете «Черновик», сбежавшие заключенные были задержаны на территории Калмыкии.

Кроме того, накануне управление Следственного комитета по Дагестану сообщило о задержании мужчины, который, по версии следствия, оказал пособничество заключенным в побеге. Этим мужчиной оказался родственник одного из осужденных. В отношении него возбуждено дело по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 313 УК РФ (пособничество в побеге из мест лишения свободы). Местный портал РИА «Дербент» сообщает, что также задержан сотрудник колонии, начальник производственного участка, на котором произошел побег, по подозрению в превышении должностных полномочий.

22 сентября из исправительной колонии, расположенной в поселке Шамхал Кировского района города Махачкалы, сбежали шестеро осужденных. Для совершения побега они прорыли подкоп на территории канализационно-насосной станции колонии. «Интерфакс» со ссылкой на собеседника в МВД Дагестана сообщал, что один из сбежавших приговорен к 15 годам за убийство, двое – к 12 годам колонии за наркотики, один – к восьми годам, еще двое ‒ к другим срокам не меньше восьми лет. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Руководство республики объявило вознаграждение за информацию о сбежавших заключенных в размере до 1 млн руб.

Ранее по теме: В Дагестане объявили награду в 1 млн рублей за данные о сбежавших заключенных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных