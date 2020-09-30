В Дагестане задержали всех сбежавших из колонии заключенных
Полиция задержала шестерых заключенных, сбежавших через подкоп из колонии в Дагестане, сообщает пресс-служба республиканского управления МВД.
«Сегодня сотрудниками полиции задержаны шестеро преступников, совершивших побег из колонии строгого режима в республике Дагестан», — говорится в сообщении. Подробности задержания пресс-службой дагестанской полиции не раскрываются.
Как сообщили в МВД местной газете «Черновик», сбежавшие заключенные были задержаны на территории Калмыкии.
Кроме того, накануне управление Следственного комитета по Дагестану сообщило о задержании мужчины, который, по версии следствия, оказал пособничество заключенным в побеге. Этим мужчиной оказался родственник одного из осужденных. В отношении него возбуждено дело по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 313 УК РФ (пособничество в побеге из мест лишения свободы). Местный портал РИА «Дербент» сообщает, что также задержан сотрудник колонии, начальник производственного участка, на котором произошел побег, по подозрению в превышении должностных полномочий.
22 сентября из исправительной колонии, расположенной в поселке Шамхал Кировского района города Махачкалы, сбежали шестеро осужденных. Для совершения побега они прорыли подкоп на территории канализационно-насосной станции колонии. «Интерфакс» со ссылкой на собеседника в МВД Дагестана сообщал, что один из сбежавших приговорен к 15 годам за убийство, двое – к 12 годам колонии за наркотики, один – к восьми годам, еще двое ‒ к другим срокам не меньше восьми лет. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Руководство республики объявило вознаграждение за информацию о сбежавших заключенных в размере до 1 млн руб.