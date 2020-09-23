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СК возбудил дело после побега осужденных из колонии в Дагестане

Ведомости

Следственный комитет возбудил уголовное дело после побега нескольких заключенных из колонии в Дагестане. Дело возбуждено по статье о халатности (ст. 293 УК РФ), говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, 22 сентября из исправительной колонии, расположенной в поселке Шамхал Кировского района города Махачкала, сбежали шестеро осужденных. Для совершения побега они сделали подкоп на территории канализационно-насосной станции колонии. «Данное обстоятельство стало возможным в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами из руководства исправительной колонии своих должностных обязанностей», — подчеркнули в СК. Ближайшее время ведомство планирует установить виновных и привлечь их к ответственности.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на собеседника в МВД Дагестана сообщал, что среди сбежавших — один осужденный приговорен к 15 годам за убийство, двое – к 12 годам колонии за наркотики, один – к восьми годам, еще двое к другим срокам не меньше восьми лет.

Ранее по теме: Из колонии в Дагестане сбежали шестеро осужденных

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных