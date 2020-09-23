СК возбудил дело после побега осужденных из колонии в Дагестане
Следственный комитет возбудил уголовное дело после побега нескольких заключенных из колонии в Дагестане. Дело возбуждено по статье о халатности (ст. 293 УК РФ), говорится в сообщении ведомства.
По версии следствия, 22 сентября из исправительной колонии, расположенной в поселке Шамхал Кировского района города Махачкала, сбежали шестеро осужденных. Для совершения побега они сделали подкоп на территории канализационно-насосной станции колонии. «Данное обстоятельство стало возможным в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами из руководства исправительной колонии своих должностных обязанностей», — подчеркнули в СК. Ближайшее время ведомство планирует установить виновных и привлечь их к ответственности.
Ранее «Интерфакс» со ссылкой на собеседника в МВД Дагестана сообщал, что среди сбежавших — один осужденный приговорен к 15 годам за убийство, двое – к 12 годам колонии за наркотики, один – к восьми годам, еще двое к другим срокам не меньше восьми лет.