СК возбудил дело после побега осужденных из колонии в Дагестане

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на собеседника в МВД Дагестана сообщал, что среди сбежавших — один осужденный приговорен к 15 годам за убийство, двое – к 12 годам колонии за наркотики, один – к восьми годам, еще двое к другим срокам не меньше восьми лет.