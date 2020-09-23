Из колонии в Дагестане сбежали шестеро осужденных

«Сбежали шесть осужденных на срок от 6 до 15 лет из второй исправительной колонии. Сделали подкоп под стеной и сбежали в неизвестном направлении», – цитирует агентство собеседника. По его словам, по тревоге поднят весь личный состав управления ФСИН России по республике Дагестан, а также других правоохранительных структур.