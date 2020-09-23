Из колонии в Дагестане сбежали шестеро осужденных
В Дагестане из исправительной колонии №2 в поселке Шамхал сбежали несколько заключенных, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
«Сбежали шесть осужденных на срок от 6 до 15 лет из второй исправительной колонии. Сделали подкоп под стеной и сбежали в неизвестном направлении», – цитирует агентство собеседника. По его словам, по тревоге поднят весь личный состав управления ФСИН России по республике Дагестан, а также других правоохранительных структур.
МВД Дагестана подтвердило агентству информацию о побеге. По словам представителя министерства, один осужденный приговорен к 15 годам за убийство, двое – к 12 годам колонии за наркотики, один – к восьми годам, еще двое к другим срокам не меньше восьми лет.