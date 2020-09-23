В Дагестане объявили награду в 1 млн рублей за данные о сбежавших заключенных
Власти Дагестана заплатят 1 млн руб. за информацию о сбежавших накануне заключенных, заявил глава республики Владимир Васильев, сообщает его пресс-служба.
«Глава Дагестана Владимир Васильев на совещании в режиме ВКС с руководителями районов и городов заявил, что за информацию, представляющую интерес, и оказание помощи следствию в розыске особо опасных преступников будет осуществлена выплата в размере до 1 млн руб.», ‒ говорится в сообщении. В то же время глава Дагестана допустил, что кто-то из преступников может явиться с повинной, так как не у всех сбежавших одинаковые сроки заключения.
22 сентября из исправительной колонии, расположенной в поселке Шамхал Кировского района города Махачкалы, сбежали шестеро осужденных. Для совершения побега они сделали подкоп на территории канализационно-насосной станции колонии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).
«Интерфакс» со ссылкой на собеседника в МВД Дагестана сообщал, что один из сбежавших приговорен к 15 годам за убийство, двое – к 12 годам колонии за наркотики, один – к восьми годам, еще двое ‒ к другим срокам не меньше восьми лет.