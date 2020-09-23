В Дагестане объявили награду в 1 млн рублей за данные о сбежавших заключенных

«Глава Дагестана Владимир Васильев на совещании в режиме ВКС с руководителями районов и городов заявил, что за информацию, представляющую интерес, и оказание помощи следствию в розыске особо опасных преступников будет осуществлена выплата в размере до 1 млн руб.», ‒ говорится в сообщении. В то же время глава Дагестана допустил, что кто-то из преступников может явиться с повинной, так как не у всех сбежавших одинаковые сроки заключения.