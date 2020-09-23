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В Дагестане объявили награду в 1 млн рублей за данные о сбежавших заключенных

Ведомости

Власти Дагестана заплатят 1 млн руб. за информацию о сбежавших накануне заключенных, заявил глава республики Владимир Васильев, сообщает его пресс-служба.

«Глава Дагестана Владимир Васильев на совещании в режиме ВКС с руководителями районов и городов заявил, что за информацию, представляющую интерес, и оказание помощи следствию в розыске особо опасных преступников будет осуществлена выплата в размере до 1 млн руб.», ‒ говорится в сообщении. В то же время глава Дагестана допустил, что кто-то из преступников может явиться с повинной, так как не у всех сбежавших одинаковые сроки заключения.

22 сентября из исправительной колонии, расположенной в поселке Шамхал Кировского района города Махачкалы, сбежали шестеро осужденных. Для совершения побега они сделали подкоп на территории канализационно-насосной станции колонии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

«Интерфакс» со ссылкой на собеседника в МВД Дагестана сообщал, что один из сбежавших приговорен к 15 годам за убийство, двое – к 12 годам колонии за наркотики, один – к восьми годам, еще двое ‒ к другим срокам не меньше восьми лет.

Ранее по теме: СК возбудил дело после побега осужденных из колонии в Дагестане

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных