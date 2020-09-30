Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

В Санкт-Петербурге не будут пускать в транспорт без масок и перчаток

Ведомости

В Санкт-Петербурге с 1 октября пассажиров без масок и перчаток не будут пускать в наземный и подземный транспорт. Контролировать соблюдение масочно-перчаточного режима будет Росгвардия, сообщает пресс-служба профильного комитета администрации города.

«Пассажиры, не использующие средства индивидуальной защиты, не будут допускаться на объекты транспортного комплекса Санкт-Петербурга и в салоны транспортных средств», —  приводит пресс-служба слова главы комитета по транспорту Санкт-Петербурга Кирилла Полякова. Необходимость ношения масок и перчаток с 1 октября распространяется, в том числе на каршеринг и такси.

Петербургский метрополитен также напомнил гражданам о необходимости носить средства индивидуальной защиты на станциях и поездах до 11 октября, а также пригрозил штрафами за нарушение. «За неисполнение гражданами данных требований установлена административная ответственность в виде штрафа в размере четырех тысяч рублей. Повторное... влечет наложение штрафа в размере пяти тысяч рублей», —  говорится в сообщении. 

Санкт-Петербург занимает второе место в России по суточному приросту заболевших коронавирусом: по данным оперштаба, 30 сентября зафиксировано 276 новых случаев. При этом, в отличие от Москвы, где за сутки выявили 2 308 случаев заражения, в Санкт-Петербурге не вводится месячный домашний режим для уязвимых групп граждан, а школы не отправляются на продленные двухнедельные каникулы с 5 октября.

В целом в России за сутки выявили 8 481 новый случай коронавируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 176 286. Умерли за день 177 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 20 722. За сутки в России полностью выздоровели 5 858 человек. Общее число выздоровевших выросло до 958 257 человек.

Ранее по теме: В России выявили 8 481 новый случай коронавируса за сутки

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных