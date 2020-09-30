В Санкт-Петербурге не будут пускать в транспорт без масок и перчаток
В Санкт-Петербурге с 1 октября пассажиров без масок и перчаток не будут пускать в наземный и подземный транспорт. Контролировать соблюдение масочно-перчаточного режима будет Росгвардия, сообщает пресс-служба профильного комитета администрации города.
«Пассажиры, не использующие средства индивидуальной защиты, не будут допускаться на объекты транспортного комплекса Санкт-Петербурга и в салоны транспортных средств», — приводит пресс-служба слова главы комитета по транспорту Санкт-Петербурга Кирилла Полякова. Необходимость ношения масок и перчаток с 1 октября распространяется, в том числе на каршеринг и такси.
Петербургский метрополитен также напомнил гражданам о необходимости носить средства индивидуальной защиты на станциях и поездах до 11 октября, а также пригрозил штрафами за нарушение. «За неисполнение гражданами данных требований установлена административная ответственность в виде штрафа в размере четырех тысяч рублей. Повторное... влечет наложение штрафа в размере пяти тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Санкт-Петербург занимает второе место в России по суточному приросту заболевших коронавирусом: по данным оперштаба, 30 сентября зафиксировано 276 новых случаев. При этом, в отличие от Москвы, где за сутки выявили 2 308 случаев заражения, в Санкт-Петербурге не вводится месячный домашний режим для уязвимых групп граждан, а школы не отправляются на продленные двухнедельные каникулы с 5 октября.
В целом в России за сутки выявили 8 481 новый случай коронавируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 176 286. Умерли за день 177 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 20 722. За сутки в России полностью выздоровели 5 858 человек. Общее число выздоровевших выросло до 958 257 человек.