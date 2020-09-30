В Санкт-Петербурге не будут пускать в транспорт без масок и перчаток

Санкт-Петербург занимает второе место в России по суточному приросту заболевших коронавирусом: по данным оперштаба, 30 сентября зафиксировано 276 новых случаев. При этом, в отличие от Москвы, где за сутки выявили 2 308 случаев заражения, в Санкт-Петербурге не вводится месячный домашний режим для уязвимых групп граждан, а школы не отправляются на продленные двухнедельные каникулы с 5 октября.