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Глава ВЦИОМ рассказал об отношении граждан к многодневному голосованию

Ведомости

Почти три четверти принявших участие в Едином дне голосования граждан отнеслись положительно к многодневному формату проведения выборов, сообщил глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

«15% скорее отрицательно, 74%, почти три четверти опрошенных, скорее положительно. Еще 10% безразлично, затруднились всего 1%. То есть видим, что "многодневка", в принципе, понравилась среди тех, кто принял в ней участие», — сказал Федоров на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Главными причинами положительного отношения к многодневному голосованию глава ВЦИОМ назвал возможность выбора удобного времени голосования и санитарную безопасность.

Он добавил, что по результатам аналогичного опроса без привязки к прошедшему Единому дню голосования доля оценивших позитивно многодневный формат голосования составила 84%.

«Последний вопрос "как бы вам было удобно, чтобы голосование в следующем году — в 2021 году — прошло в один день или в течение нескольких дней":… 22% хотели бы в следующем году голосовать по-старому, 75% — голосовать в течение нескольких дней», — подчеркнул Федоров.

Опрос проходил 21 сентября и 30 сентября 2020 г. в формате телефонного интервью, в нем приняли участие 1600 граждан России в возрасте от 18 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных