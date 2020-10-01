Глава ВЦИОМ рассказал об отношении граждан к многодневному голосованию
Почти три четверти принявших участие в Едином дне голосования граждан отнеслись положительно к многодневному формату проведения выборов, сообщил глава ВЦИОМ Валерий Федоров.
«15% скорее отрицательно, 74%, почти три четверти опрошенных, скорее положительно. Еще 10% безразлично, затруднились всего 1%. То есть видим, что "многодневка", в принципе, понравилась среди тех, кто принял в ней участие», — сказал Федоров на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
Главными причинами положительного отношения к многодневному голосованию глава ВЦИОМ назвал возможность выбора удобного времени голосования и санитарную безопасность.
Он добавил, что по результатам аналогичного опроса без привязки к прошедшему Единому дню голосования доля оценивших позитивно многодневный формат голосования составила 84%.
«Последний вопрос "как бы вам было удобно, чтобы голосование в следующем году — в 2021 году — прошло в один день или в течение нескольких дней":… 22% хотели бы в следующем году голосовать по-старому, 75% — голосовать в течение нескольких дней», — подчеркнул Федоров.
Опрос проходил 21 сентября и 30 сентября 2020 г. в формате телефонного интервью, в нем приняли участие 1600 граждан России в возрасте от 18 лет.