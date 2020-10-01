Глава ВЦИОМ рассказал об отношении граждан к многодневному голосованию

«Последний вопрос "как бы вам было удобно, чтобы голосование в следующем году — в 2021 году — прошло в один день или в течение нескольких дней":… 22% хотели бы в следующем году голосовать по-старому, 75% — голосовать в течение нескольких дней», — подчеркнул Федоров.