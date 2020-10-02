В Госдуме предложили дать отпуск родителям школьников на время каникул
Депутат Госдумы Елена Строкова предложила предоставить одному из родителей учеников младших классов оплачиваемый отпуск на период внеочередных каникул, введенных из-за коронавируса, сообщает RT со ссылкой на обращения депутата, направленные министру труда и социальной защиты Антону Котякову и вице-премьеру Татьяне Голиковой.
«Прошу вас рассмотреть возможность предоставления права одному из родителей ребенка (с первого по четвертый класс) уходить в оплачиваемый отпуск на период вынужденных каникул», — говорится в обращении. Строкова отметила, что такая мера поможет родителям-одиночкам, которым не с кем оставить ребенка, а также позволит обезопасить ребенка в период распространения вируса.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в столичных школах каникулы пройдут с 5 по 18 октября. Обычно осенние каникулы длятся неделю. Заммэра Москвы Анастасия Ракова призвала работодателей по возможности перевести родителей учеников младших классов на дистанционную работу. Также Собянин обязал московских работодателей перевести на удаленку с 5 октября не менее 30% сотрудников, всех сотрудников старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями.
Учителей школ Москвы, которым больше 65 лет или у которых есть хронические заболевания, могут заменить старшекурсники и выпускники педвузов, писала газета «Известия» со ссылкой на департамент образования Москвы.