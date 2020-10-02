В Госдуме предложили дать отпуск родителям школьников на время каникул

«Прошу вас рассмотреть возможность предоставления права одному из родителей ребенка (с первого по четвертый класс) уходить в оплачиваемый отпуск на период вынужденных каникул», — говорится в обращении. Строкова отметила, что такая мера поможет родителям-одиночкам, которым не с кем оставить ребенка, а также позволит обезопасить ребенка в период распространения вируса.