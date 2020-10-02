Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

В Госдуме предложили дать отпуск родителям школьников на время каникул

Ведомости

Депутат Госдумы Елена Строкова предложила предоставить одному из родителей учеников младших классов оплачиваемый отпуск на период внеочередных каникул, введенных из-за коронавируса, сообщает RT со ссылкой на обращения депутата, направленные министру труда и социальной защиты Антону Котякову и вице-премьеру Татьяне Голиковой.

«Прошу вас рассмотреть возможность предоставления права одному из родителей ребенка (с первого по четвертый класс) уходить в оплачиваемый отпуск на период вынужденных каникул», — говорится в обращении. Строкова отметила, что такая мера поможет родителям-одиночкам, которым не с кем оставить ребенка, а также позволит обезопасить ребенка в период распространения вируса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в столичных школах каникулы пройдут с 5 по 18 октября. Обычно осенние каникулы длятся неделю. Заммэра Москвы Анастасия Ракова призвала работодателей по возможности перевести родителей учеников младших классов на дистанционную работу. Также Собянин обязал московских работодателей перевести на удаленку с 5 октября не менее 30% сотрудников, всех сотрудников старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями.

Учителей школ Москвы, которым больше 65 лет или у которых есть хронические заболевания, могут заменить старшекурсники и выпускники педвузов, писала газета «Известия» со ссылкой на департамент образования Москвы.

Ранее по теме: Власти Москвы рекомендовали перевести на удаленку до 50% сотрудников

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных