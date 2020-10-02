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Пострадавших в Карабахе журналистов Le Monde эвакуировали из Степанакерта

Ведомости

Два журналиста французской газеты Le Monde, которые пострадали при обстреле в Нагорном Карабахе, эвакуированы из Степанакерта, сообщило агентство AFP со ссылкой на министерство иностранных дел Франции.

«Они покинули Степанакерт, находятся в процессе эвакуации», — сообщили в МИДе (цитата по РИА Новости). Как уточняет Le Monde, пострадавших журналистов должны эвакуировать сначала в Ереван, а потом в Париж.

1 октября Армянский единый информационный центр сообщил, что журналисты Le Monde пострадали во время удара азербайджанской армии в Нагорном Карабахе. Известно, что под обстрел военных попал заместитель главного редактора «Дождя» Дмитрий Еловский. Вместе с ним были иностранные журналисты, в том числе корреспондент фотоагентства VII и журналисты из Ливана.

Бои на территории Нагорного Карабаха начались 27 сентября. Армения и Азербайджан ввели военное положение и взаимно обвинили друг друга в обострении конфликта, который остается неурегулированным с прошлого века. Территория, на которой исторически проживают этнические армяне, юридически находится в составе Азербайджана после того, как она была присоединена к Азербайджанской ССР по решению руководства Советского Союза.

Сам Карабах 1991 г. объявил себя независимой республикой. Армения заявила, что готова рассмотреть вопрос о признании ее автономии. Поддерживаемый Турцией Азербайджан называет происходящее «армянской оккупацией».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных