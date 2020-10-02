Пострадавших в Карабахе журналистов Le Monde эвакуировали из Степанакерта
Два журналиста французской газеты Le Monde, которые пострадали при обстреле в Нагорном Карабахе, эвакуированы из Степанакерта, сообщило агентство AFP со ссылкой на министерство иностранных дел Франции.
«Они покинули Степанакерт, находятся в процессе эвакуации», — сообщили в МИДе (цитата по РИА Новости). Как уточняет Le Monde, пострадавших журналистов должны эвакуировать сначала в Ереван, а потом в Париж.
#Martuni Les deux journalistes du « Monde » blessés dans le Haut-Karabakh en cours d’évacuation vers Erevan puis Paris >> https://t.co/YwfGqV32I0— Le Monde (@lemondefr) October 2, 2020
1 октября Армянский единый информационный центр сообщил, что журналисты Le Monde пострадали во время удара азербайджанской армии в Нагорном Карабахе. Известно, что под обстрел военных попал заместитель главного редактора «Дождя» Дмитрий Еловский. Вместе с ним были иностранные журналисты, в том числе корреспондент фотоагентства VII и журналисты из Ливана.
Бои на территории Нагорного Карабаха начались 27 сентября. Армения и Азербайджан ввели военное положение и взаимно обвинили друг друга в обострении конфликта, который остается неурегулированным с прошлого века. Территория, на которой исторически проживают этнические армяне, юридически находится в составе Азербайджана после того, как она была присоединена к Азербайджанской ССР по решению руководства Советского Союза.
Сам Карабах 1991 г. объявил себя независимой республикой. Армения заявила, что готова рассмотреть вопрос о признании ее автономии. Поддерживаемый Турцией Азербайджан называет происходящее «армянской оккупацией».