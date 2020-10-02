Пострадавших в Карабахе журналистов Le Monde эвакуировали из Степанакерта

Бои на территории Нагорного Карабаха начались 27 сентября. Армения и Азербайджан ввели военное положение и взаимно обвинили друг друга в обострении конфликта, который остается неурегулированным с прошлого века. Территория, на которой исторически проживают этнические армяне, юридически находится в составе Азербайджана после того, как она была присоединена к Азербайджанской ССР по решению руководства Советского Союза.