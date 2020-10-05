Эксперты назвали города России с самыми высокими зарплатами

Эксперты также оценили, сколько стандартных наборов товаров и услуг могут себе позволить жители российских городов. В такой набор входят продукты питания, одежда, промтовары, мебель, техника, оплата транспорта, расходы на отдых, ЖКУ, связь, юридические и финансовые услуги. Набор выведен для одного человека, который живет в своей квартире площадью 28 кв. м. Самое низкое соотношение средней зарплаты и стоимости стандартного набора товаров и услуг зарегистрировано в городе Шахты Ростовской области — средняя зарплата составляет 28 500 руб., что эквивалентно 1,43 набора товаров и услуг. Также низкая покупательная способность отмечается в Махачкале — 1,52 набора, Элисте и Иваново — по 1,65 набора.