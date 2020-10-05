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Эксперты назвали города России с самыми высокими зарплатами

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Самые высокие зарплаты в первом полугодии 2020 г. получали жители Москвы, Южно-Сахалинска и Салехарда, говорится в исследовании «РИА Новостей». Согласно данным экспертов, средняя чистая зарплата в столице составляет 103 100 руб., а в Южно-Сахалинске и Салехарде — 94 900 руб. Средние зарплаты были рассчитаны на основе статистики Росстата по крупным и средним предприятиям.

Четвертую строчку рейтинга занял Сургут, где средняя зарплата составляет 77 000 руб. За ним следует Ханты-Мансийск с показателем 75 400 руб. Средняя зарплата в Москве в первом полугодии 2020 г. составила 103 100 руб., или четыре стандартных набора товаров и услуг.

Эксперты также оценили, сколько стандартных наборов товаров и услуг могут себе позволить жители российских городов. В такой набор входят продукты питания, одежда, промтовары, мебель, техника, оплата транспорта, расходы на отдых, ЖКУ, связь, юридические и финансовые услуги. Набор выведен для одного человека, который живет в своей квартире площадью 28 кв. м. Самое низкое соотношение средней зарплаты и стоимости стандартного набора товаров и услуг зарегистрировано в городе Шахты Ростовской области — средняя зарплата составляет 28 500 руб., что эквивалентно 1,43 набора товаров и услуг. Также низкая покупательная способность отмечается в Махачкале — 1,52 набора, Элисте и Иваново — по 1,65 набора.

Аналитики пояснили, что четыре из пяти городов с самыми высокими зарплатами расположены в северных регионах с тяжелым климатом, где сосредоточена основная добыча углеводородов. Прибыльная добыча позволяет компаниям платить высокие зарплаты, в том числе чтобы компенсировать тяжелый климат и удаленность от «цивилизации».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных