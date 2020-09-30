Правительство внесло в Госдуму законопроект о новой системе расчета МРОТ

Прожиточный минимум рассчитывается за каждый квартал. Показатель используется также для назначения социальной поддержки, например выплат на детей, соцконтракта, и для расчета доплат к пенсии. Прожиточный минимум рассчитывается в целом по России и в каждом регионе как общая величина, также устанавливается прожиточный минимум трудоспособного населения, детей и пенсионеров.