Минтруда предложило изменить методику расчета прожиточного минимума

По закону МРОТ устанавливается на уровне прожиточного минимума за II квартал предыдущего года и не может уменьшаться. Если прожиточный минимум за II квартал года оказался ниже аналогичного показателя прошлого года, МРОТ остается на прежнем уровне. Прожиточный минимум рассчитывается за каждый квартал. Показатель используется также для назначения социальной поддержки, например выплат на детей, соцконтракта, и для расчета доплат к пенсии. Прожиточный минимум рассчитывается в целом по России и в каждом регионе как общая величина, прожиточный минимум трудоспособного населения, детей и пенсионеров.