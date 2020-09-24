Минтруда предложило изменить методику расчета прожиточного минимума
Министерство труда и соцзащиты представило на заседании правительства законопроект, в котором предлагается с 2021 г. не рассчитывать прожиточный минимум как стоимость потребительской корзины, а установить его на уровне 44,2% среднедушевого дохода, сообщила газета «Коммерсантъ». Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) предлагается установить на уровне 42% от медианой зарплаты.
По закону МРОТ устанавливается на уровне прожиточного минимума за II квартал предыдущего года и не может уменьшаться. Если прожиточный минимум за II квартал года оказался ниже аналогичного показателя прошлого года, МРОТ остается на прежнем уровне. Прожиточный минимум рассчитывается за каждый квартал. Показатель используется также для назначения социальной поддержки, например выплат на детей, соцконтракта, и для расчета доплат к пенсии. Прожиточный минимум рассчитывается в целом по России и в каждом регионе как общая величина, прожиточный минимум трудоспособного населения, детей и пенсионеров.
Минимальная потребительская корзина была установлена в России с 1999 г. и по существу восходит к послевоенной «карточной» системе рационирования потребления в Европе. 50% потребительской корзины составляют продукты питания, остальное – непродовольственные товары и услуги. Продовольственная часть корзины «имеет мало отношения к понятию «здоровое питание» в определении ВОЗ», отмечает газета.
По данным правительства, прожиточный минимум соответствует федеральной методике в 13 регионах. В 11 регионах показатель завышен, в 61 регионе – ниже федерального прожиточного минимума на 4,1–36,8%.
Минтруда предлагает рассчитывать прожиточный минимум как долю медленного дохода по стране и на ближайшие пять лет установить ее на уровне 44,2%. Прожиточный минимум трудоспособного населения предлагается установить как 109% медленного дохода, для детей – 97%, для пенсионеров – 86%. МРОТ будет составлять 42% медианой зарплаты в России.
Регионы, по данным «Коммерсанта», должны будут довести свои прожиточные минимумы до федеральных значений в 2021–2025 гг. Прожиточный минимум на 2021 г. предлагается установить на уровне II квартала 2020 г. и затем увеличивать по правительственной методике.
Стоимость изменения расчета прожиточного минимума и МРОТ в 2021 г. составит 48,2 млрд руб. для федерального бюджета, 23,4 млрд руб. – для регионов, около 60 млрд руб. – для внебюджетного сектора. В 2025 г. расходы бюджета на эти цели вырастут до 241,3 млрд руб. Ранее министр труда и соцзащиты Антон Котиков заявлял, что Минтруда планирует изменить методику расчета потребительской корзины к 2021 г.