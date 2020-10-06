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ВЦИОМ назвал долю боящихся заразиться коронавирусом жителей России

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Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос и выяснил, что более 70% жителей России боятся заразиться коронавирусом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора ВЦИОМ Валерия Федорова.

«По данным на 5 октября, 15% респондентов очень боятся, 59% опасаются в какой-то мере. В общей сложности три четверти (74%) испытывают страх», — сказал Федоров на пресс-конференции.

Из исследования также следует, что почти четверть (26%) опрошенных уверены в том, что массовое распространение коронавируса в России прекратится в ближайшие полгода. А 24% респондентов полагают, что это произойдет в ближайший год, еще 9% уверенны, что это произойдет через два года. 3% полагают, что распространения прекратится уже в ближайший месяц, передает ТАСС.

6 октября в Москве было выявлено 4082 случая заражения коронавирусом, в целом по России — 11 615 случаев. Последний раз число новых заболевших за сутки превышало 11000 — 11 мая — тогда зарегистрировали 11 656 новых заболевших.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных