ВЦИОМ назвал долю боящихся заразиться коронавирусом жителей России
Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос и выяснил, что более 70% жителей России боятся заразиться коронавирусом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора ВЦИОМ Валерия Федорова.
«По данным на 5 октября, 15% респондентов очень боятся, 59% опасаются в какой-то мере. В общей сложности три четверти (74%) испытывают страх», — сказал Федоров на пресс-конференции.
Из исследования также следует, что почти четверть (26%) опрошенных уверены в том, что массовое распространение коронавируса в России прекратится в ближайшие полгода. А 24% респондентов полагают, что это произойдет в ближайший год, еще 9% уверенны, что это произойдет через два года. 3% полагают, что распространения прекратится уже в ближайший месяц, передает ТАСС.
6 октября в Москве было выявлено 4082 случая заражения коронавирусом, в целом по России — 11 615 случаев. Последний раз число новых заболевших за сутки превышало 11000 — 11 мая — тогда зарегистрировали 11 656 новых заболевших.