ВЦИОМ назвал долю боящихся заразиться коронавирусом жителей России

Из исследования также следует, что почти четверть (26%) опрошенных уверены в том, что массовое распространение коронавируса в России прекратится в ближайшие полгода. А 24% респондентов полагают, что это произойдет в ближайший год, еще 9% уверенны, что это произойдет через два года. 3% полагают, что распространения прекратится уже в ближайший месяц, передает ТАСС.