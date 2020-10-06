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Путин одобрил создание Фонда защиты детей

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании в России Фонда зищиты детей, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Постановляю: 1. Считать целесообразным создание Общероссийской общественно-государственной организации "Фонд защиты детей"», — говорится в документе. 

Цель создания фонда — консолидация усилий государства и институтов гражданского общества по защите прав детей, а также создание условий, способствующих их всестороннему развитию и воспитанию. Согласно указу, учредителем фонда будет Минпросвещения.

Ранее сегодня глава государства поддержал идею увеличить размер отчислений на спорт от букмекеров, высказанную главой Минфина Антоном Силуановым. Букмекерские конторы должны делать целевые отчисления от своего дохода, которые затем направляются на финансирование мероприятий по развитию профессионального и детско-юношеского спорта.

Ранее по теме: Путин поддержал идею увеличить размер отчислений на спорт от букмекеров

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных