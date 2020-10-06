Путин одобрил создание Фонда защиты детей

Ранее сегодня глава государства поддержал идею увеличить размер отчислений на спорт от букмекеров, высказанную главой Минфина Антоном Силуановым. Букмекерские конторы должны делать целевые отчисления от своего дохода, которые затем направляются на финансирование мероприятий по развитию профессионального и детско-юношеского спорта.