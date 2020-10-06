Путин одобрил создание Фонда защиты детей
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании в России Фонда зищиты детей, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Постановляю: 1. Считать целесообразным создание Общероссийской общественно-государственной организации "Фонд защиты детей"», — говорится в документе.
Цель создания фонда — консолидация усилий государства и институтов гражданского общества по защите прав детей, а также создание условий, способствующих их всестороннему развитию и воспитанию. Согласно указу, учредителем фонда будет Минпросвещения.
Ранее сегодня глава государства поддержал идею увеличить размер отчислений на спорт от букмекеров, высказанную главой Минфина Антоном Силуановым. Букмекерские конторы должны делать целевые отчисления от своего дохода, которые затем направляются на финансирование мероприятий по развитию профессионального и детско-юношеского спорта.