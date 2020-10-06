Почти все руководство Минобороны сделало прививки от коронавируса
Президент России Владимир Путин сообщил, что почти все руководство Минобороны сделало прививки от коронавируса. Об этом он сказал в ходе встречи с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктором Медведчуком.
«У нас почти все руководство Министерства обороны сделали прививки», — сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.
Президент добавил, что аналогичные прививки сделали большое количество его близких и родственников.
«В моем окружении уже очень много и близких мне людей, близких родственников моих вакцинировались, и сотрудники, кто вокруг меня работает», — добавил глава государства.
В ходе встречи Медведчук рассказал, что также привился российской вакциной от коронавируса.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. Как сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, уже получили вакцину более 5000 человек, в день вакцинацию проходят 500-600 пациентов.