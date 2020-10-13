ЦИК переведет заседания с участием СМИ в дистанционный режим
ЦИК России будет проводить заседания и другие мероприятия с участием СМИ в дистанционном режиме, сообщает пресс-служба комиссии.
«Руководством Центральной избирательной комиссии Российской Федерации принято решение о проведении заседаний и мероприятий Комиссии с участием представителей СМИ в дистанционном режиме», — говорится в сообщении.
Ранее 13 октября ограничения на посещения из-за коронавируса ввели московские суды.
В России за последние сутки выявили рекордные 13 868 новых случаев коронавируса, следует из данных оперативного штаба. Общее число случаев заражения с начала пандемии на сегодняшний день составило 1 326 178. За сутки в России полностью выздоровели 7 550 человек, 244 пациента умерли.
По данным Всемирной организации здравоохранения, число случаев заражения коронавирусом в мире увеличилось на более 2,2 млн в период с 5 по 11 октября. Этот показатель стал рекордным за весь период пандемии. Прирост заболеваемости за эту неделю превысил уровень прошлой недели на свыше 208 500 случаев —на 10,09%.