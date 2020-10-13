ЦИК переведет заседания с участием СМИ в дистанционный режим

По данным Всемирной организации здравоохранения, число случаев заражения коронавирусом в мире увеличилось на более 2,2 млн в период с 5 по 11 октября. Этот показатель стал рекордным за весь период пандемии. Прирост заболеваемости за эту неделю превысил уровень прошлой недели на свыше 208 500 случаев —на 10,09%.