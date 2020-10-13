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ЦИК переведет заседания с участием СМИ в дистанционный режим

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ЦИК России будет проводить заседания и другие мероприятия с участием СМИ в дистанционном режиме, сообщает пресс-служба комиссии. 

«Руководством Центральной избирательной комиссии Российской Федерации принято решение о проведении заседаний и мероприятий Комиссии с участием представителей СМИ в дистанционном режиме», — говорится в сообщении.

Ранее 13 октября ограничения на посещения из-за коронавируса ввели московские суды.

В России за последние сутки выявили рекордные 13 868 новых случаев коронавируса, следует из данных оперативного штаба. Общее число случаев заражения с начала пандемии на сегодняшний день составило 1 326 178. За сутки в России полностью выздоровели 7 550 человек, 244 пациента умерли.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число случаев заражения коронавирусом в мире увеличилось на более 2,2 млн в период с 5 по 11 октября. Этот показатель стал рекордным за весь период пандемии. Прирост заболеваемости за эту неделю превысил уровень прошлой недели на свыше 208 500 случаев —на 10,09%.

Ранее по теме: Суды в Москве ввели ограничения на посещения из-за коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных