Кадыров раскрыл информацию об убитых в Грозном террористах

«В оперативной базе они числились давно и находились в розыске. Все последнее время эти «шайтаны» были в бегах за пределами России, прятались в Сирии и в других странах. Теперь же, получив заказ от своих западных спонсоров, они вернулись и решили провести ряд терактов», — написал Кадыров.