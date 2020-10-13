Кадыров раскрыл информацию об убитых в Грозном террористах
Четыре человека, которые, по словам главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, планировали совершить несколько террористических актов на территории региона и были убиты сегодня утром, прятались в Сирии и других странах за пределами России. Об этом Кадыров рассказал в своем Telegram-канале. Он также опубликовал фотографии обезвреженных членов незаконных вооруженных формирований.
«В оперативной базе они числились давно и находились в розыске. Все последнее время эти «шайтаны» были в бегах за пределами России, прятались в Сирии и в других странах. Теперь же, получив заказ от своих западных спонсоров, они вернулись и решили провести ряд терактов», — написал Кадыров.
Ранее сегодня глава Чечни рассказал об успешно проведенной в Октябрьском районе города Грозного контртеррористической спецоперации, в ходе которой были «уничтожены» четыре боевика. По словам Кадырова, эти люди планировали совершить ряд террористических актов, но информация об их прибытии из-за рубежа «появилась заблаговременно» у сотрудников правоохранительных органов, что помогло обезвредить террористов.
Кадыров также отметил, что в ходе операции погибли двое сотрудников правоохранительных органов. Глава республики подчеркнул, что их родственникам «будет оказана всемерная помощь». Кроме того, погиб один полицейский, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.
На данный момент, по словам Кадырова, обстановка в Чечне в целом стабильная и спокойная, ограничительные меры не введены. При этом ранее, 11 октября, спецназ ликвидировал в Чечне двух боевиков в ходе контртеррористической операции.