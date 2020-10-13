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Кадыров раскрыл информацию об убитых в Грозном террористах

Ведомости

Четыре человека, которые, по словам главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, планировали совершить несколько террористических актов на территории региона и были убиты сегодня утром, прятались в Сирии и других странах за пределами России. Об этом Кадыров рассказал в своем Telegram-канале. Он также опубликовал фотографии обезвреженных членов незаконных вооруженных формирований.

«В оперативной базе они числились давно и находились в розыске. Все последнее время эти «шайтаны» были в бегах за пределами России, прятались в Сирии и в других странах. Теперь же, получив заказ от своих западных спонсоров, они вернулись и решили провести ряд терактов», — написал Кадыров.

Ранее сегодня глава Чечни рассказал об успешно проведенной в  Октябрьском районе города Грозного контртеррористической спецоперации, в ходе которой были «уничтожены» четыре боевика. По словам Кадырова, эти люди планировали совершить ряд террористических актов, но информация об их прибытии из-за рубежа «появилась заблаговременно» у сотрудников правоохранительных органов, что помогло обезвредить террористов.

Кадыров также отметил, что в ходе операции погибли двое сотрудников правоохранительных органов. Глава республики подчеркнул, что их родственникам «будет оказана всемерная помощь». Кроме того, погиб один полицейский, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

На данный момент, по словам Кадырова, обстановка в Чечне в целом стабильная и спокойная, ограничительные меры не введены. При этом ранее, 11 октября, спецназ ликвидировал в Чечне двух боевиков в ходе контртеррористической операции. 

Ранее по теме: Двое росгвардейцев и полицейский погибли в Грозном в перестрелке

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных