Венесуэла начала испытания российской вакцины от коронавируса

Кроме того, в Венесуэлу прибыла партия китайской вакцины от коронавируса. Мадуро отметил, что после окончания клинических испытаний вакцин «с разрешения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) будет проведена массовая вакцинация, которая может начаться в апреле 2021 г., а может быть, и раньше».