Венесуэла начала испытания российской вакцины от коронавируса
Клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» начались в Венесуэле, в исследовании примут участие 2000 добровольцев, сообщило министерство коммуникации и информации Венесуэлы со ссылкой на президента страны Николаса Мадуро.
Кроме того, в Венесуэлу прибыла партия китайской вакцины от коронавируса. Мадуро отметил, что после окончания клинических испытаний вакцин «с разрешения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) будет проведена массовая вакцинация, которая может начаться в апреле 2021 г., а может быть, и раньше».
В начале октября Мадуро заявил, что его сын и старшая сестра сделают прививки от коронавируса российской вакциной.
14 октября президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса, разработанной в центре «Вектор». Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что скоро «Вектор» начнет пострегистрационные испытания вакцины, в которых примут участие 40 000 добровольцев. Одновременно начнутся испытания вакцины на 150 добровольцах старше 60 лет.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. 30 сентября в Москве начался второй этап пострегистрационных испытаний вакцины. Ожидается, что испытания закончатся в июле-августе 2021 г. Испытания вакцины от центра Чумакова начались 6 октября.