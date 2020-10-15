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Высшая школа экономики переведет лекции в дистанционный формат

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Высшая школа экономики с 26 октября переведет все лекционные занятия в дистанционный формат из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает вуз на своем сайте.

«В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции c 26 октября 2020 года Вышка переводит все занятия лекционного типа в дистанционный формат для всех групп студентов», — говорится в сообщении.

Помимо этого студенты смогут посещать офлайн-занятия не больше трех дней в неделю. Изменения распространяются на все кампусы университета, подчеркнули в ВШЭ.

14 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что после окончания каникул 18 октября учеников старших классов московских школ переведут на дистанционное обучение. Такой формат будет действовать до 1 ноября. Также, согласно решению мэра, с 19 октября по 1 ноября будут закрыты учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации.

По данным оперативного штаба на 15 октября, в России за последние сутки выявили 13 754 новых случая коронавируса, выздоровели 8 392 заболевших, 286 пациентов умерли. 14 октября оперштаб сообщал о рекордных 14 231 новых случаях коронавируса.

Ранее по теме: В России за сутки выявили 13 754 новых случая коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных