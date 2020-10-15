Высшая школа экономики переведет лекции в дистанционный формат

14 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что после окончания каникул 18 октября учеников старших классов московских школ переведут на дистанционное обучение. Такой формат будет действовать до 1 ноября. Также, согласно решению мэра, с 19 октября по 1 ноября будут закрыты учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации.