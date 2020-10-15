Высшая школа экономики переведет лекции в дистанционный формат
Высшая школа экономики с 26 октября переведет все лекционные занятия в дистанционный формат из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает вуз на своем сайте.
«В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции c 26 октября 2020 года Вышка переводит все занятия лекционного типа в дистанционный формат для всех групп студентов», — говорится в сообщении.
Помимо этого студенты смогут посещать офлайн-занятия не больше трех дней в неделю. Изменения распространяются на все кампусы университета, подчеркнули в ВШЭ.
14 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что после окончания каникул 18 октября учеников старших классов московских школ переведут на дистанционное обучение. Такой формат будет действовать до 1 ноября. Также, согласно решению мэра, с 19 октября по 1 ноября будут закрыты учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации.
По данным оперативного штаба на 15 октября, в России за последние сутки выявили 13 754 новых случая коронавируса, выздоровели 8 392 заболевших, 286 пациентов умерли. 14 октября оперштаб сообщал о рекордных 14 231 новых случаях коронавируса.