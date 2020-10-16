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Генпрокуратура внесла представление главе ФСИН за побег осужденных в Дагестане

Ведомости

Заместитель генерального прокурора России внес представление директору Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александру Калашникову в связи с побегом шести осужденных из колонии в Дагестане, говорится на сайте Генпрокуратуры.

«В целях устранения выявленных нарушений законов, причин и условий им способствовавших, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации внес представление директору Федеральной службы исполнения наказаний», — говорится в сообщении. 

В ведомстве рассказали, что в ходе проверки сотрудники прокуратуры выявили нарушения уголовно-исполнительного закона о режиме, воспитательной работе с осужденными. Также сотрудники колонии нарушили законодательство об оперативно-розыскной деятельности: не приняли меры для выявления и предупреждения готовящегося побега. 

В Генпрокуратуре добавили, что по факту побега осужденных возбуждено уголовное дело. Также возбуждено уголовное дело против должностного лица колонии по подозрению в халатности.

22 сентября из исправительной колонии, расположенной в поселке Шамхал Кировского района города Махачкалы, сбежали шестеро осужденных. Для совершения побега они прорыли подкоп на территории канализационно-насосной станции колонии. 30 сентября управление МВД в Дагестане сообщило о задержании шестерых сбежавших.

Ранее по теме: В Дагестане задержали всех сбежавших из колонии заключенных

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных