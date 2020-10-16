Генпрокуратура внесла представление главе ФСИН за побег осужденных в Дагестане
Заместитель генерального прокурора России внес представление директору Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александру Калашникову в связи с побегом шести осужденных из колонии в Дагестане, говорится на сайте Генпрокуратуры.
«В целях устранения выявленных нарушений законов, причин и условий им способствовавших, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации внес представление директору Федеральной службы исполнения наказаний», — говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что в ходе проверки сотрудники прокуратуры выявили нарушения уголовно-исполнительного закона о режиме, воспитательной работе с осужденными. Также сотрудники колонии нарушили законодательство об оперативно-розыскной деятельности: не приняли меры для выявления и предупреждения готовящегося побега.
В Генпрокуратуре добавили, что по факту побега осужденных возбуждено уголовное дело. Также возбуждено уголовное дело против должностного лица колонии по подозрению в халатности.
22 сентября из исправительной колонии, расположенной в поселке Шамхал Кировского района города Махачкалы, сбежали шестеро осужденных. Для совершения побега они прорыли подкоп на территории канализационно-насосной станции колонии. 30 сентября управление МВД в Дагестане сообщило о задержании шестерых сбежавших.