Генпрокуратура внесла представление главе ФСИН за побег осужденных в Дагестане

В ведомстве рассказали, что в ходе проверки сотрудники прокуратуры выявили нарушения уголовно-исполнительного закона о режиме, воспитательной работе с осужденными. Также сотрудники колонии нарушили законодательство об оперативно-розыскной деятельности: не приняли меры для выявления и предупреждения готовящегося побега.