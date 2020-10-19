Бастрыкин рассказал о прочитанных сообщениях в мессенджере экс-мэра Норильска

Уголовное дело о халатности завели в отношении Ахметчина в июне. Месяцем позже он подал в отставку по собственному желанию. 14 сентября Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Ахметчина. По данным следствия, экс-мэр получил информацию об аварии на ТЭЦ в тот же день, однако в течение двух дней не принимал меры по ее устранению.