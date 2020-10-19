Бастрыкин рассказал о прочитанных сообщениях в мессенджере экс-мэра Норильска
Следователи выявили признаки преступной халатности в действиях экс-мэра Норильска Рината Ахметчина при разливе нефтепродуктов на ТЭЦ-3 после изучения содержимого его мессенджера, рассказал в интервью «Российской газете» глава СКР Александр Бастрыкин.
«Полученные сведения позволили выявить признаки преступной халатности, выразившейся в несвоевременном вводе режима ЧС и повлекшей существенное увеличение размера причиненного вреда», — сказал Бастрыкин в интервью.
Уголовное дело о халатности завели в отношении Ахметчина в июне. Месяцем позже он подал в отставку по собственному желанию. 14 сентября Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Ахметчина. По данным следствия, экс-мэр получил информацию об аварии на ТЭЦ в тот же день, однако в течение двух дней не принимал меры по ее устранению.
Инцидент с разливом около 20 000 т нефтепродуктов произошел 29 мая в районе проезжей части дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя компания ГМК «Норильский никель»). В начале июля Росприроднадзор сообщил, что ущерб водным объектам оценен почти в 148 млрд руб., почвам – в 738 млн руб. 10 сентября ведомство подало официальный судебный иск «Норникелю» на возмещение экологического ущерба. В компании назвали сумму иска в 148 млрд руб. завышенной.
«Норникель» на ликвидацию последствий аварии зарезервировал $2,1 млрд, оценив сами работы по ликвидации последствий аварии в 10 млрд руб. В компании считают, что полностью завершить программу очистки и реабилитации загрязненных после аварии земель удастся до конца 2023 г.