В Совбезе допустили эпидемию искусственно созданных вирусов

По данным Университета Джона Хопкинса на 19 октября число заболевших коронавирусом в мире превысило 40 млн человек. Оперативный штаб 19 октября сообщил, что в России за последние сутки зафиксировали 15 982 новых случая коронавируса. Это максимум с начала пандемии. Общее число случаев заражения достигло 1 415 316. За сутки в России полностью выздоровели 5 328 заболевших, 179 человек умерли.