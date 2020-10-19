В Совбезе допустили эпидемию искусственно созданных вирусов
Эксперты Совета безопасности России сочли вероятным возникновение эпидемий искусственно созданных вирусов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза.
«События, связанные с пандемией COVID-19, и их последствия свидетельствуют о возможности возникновения биологических угроз, обусловленных и другими опасными патогенными биологическими агентами», — сообщили в Совбезе.
В этой связи научный совет при Совбезе предложили внести в основополагающие документы стратегического планирования «изменения, касающиеся источников угроз биологической безопасности, связанных в том числе с созданием искусственных вирусов».
По данным Университета Джона Хопкинса на 19 октября число заболевших коронавирусом в мире превысило 40 млн человек. Оперативный штаб 19 октября сообщил, что в России за последние сутки зафиксировали 15 982 новых случая коронавируса. Это максимум с начала пандемии. Общее число случаев заражения достигло 1 415 316. За сутки в России полностью выздоровели 5 328 заболевших, 179 человек умерли.