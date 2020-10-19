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В Совбезе допустили эпидемию искусственно созданных вирусов

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Эксперты Совета безопасности России сочли вероятным возникновение эпидемий искусственно созданных вирусов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза.

«События, связанные с пандемией COVID-19, и их последствия свидетельствуют о возможности возникновения биологических угроз, обусловленных и другими опасными патогенными биологическими агентами», — сообщили в Совбезе.

В этой связи научный совет при Совбезе предложили внести в основополагающие документы стратегического планирования «изменения, касающиеся источников угроз биологической безопасности, связанных в том числе с созданием искусственных вирусов».

По данным Университета Джона Хопкинса на 19 октября число заболевших коронавирусом в мире превысило 40 млн человек. Оперативный штаб 19 октября сообщил, что в России за последние сутки зафиксировали 15 982 новых случая коронавируса. Это максимум с начала пандемии. Общее число случаев заражения достигло 1 415 316. За сутки в России полностью выздоровели 5 328 заболевших, 179 человек умерли.

Ранее по теме: В Роспотребнадзоре назвали ожидаемый максимум по новым случаям коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных