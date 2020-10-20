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РБК: власти исключили повторное введение режима нерабочих дней в стране

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Федеральные власти не планируют вводить режим нерабочих дней из-за пандемии коронавируса, сообщил РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников. Режим нерабочих дней действовал с 30 марта по 3 апреля 2020 г., затем его продлили до 11 мая.

«Это исключено», — заявил один из собеседников издания. Чиновник пояснил, что президент России Владимир Путин прислушивается к мнению специалистов, которые «в один голос» говорят, что нет необходимости вводить локдаун». Также не планируется новое обращение Путина к россиянам из-за ситуации с заболеваемостью. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил изданию отсутствие таких планов.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ситуация с пандемией коронавируса в России управляема и не требует введения новых ограничений. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова также говорила, что сейчас нет необходимости вводить строгие ограничения из-за роста cлучаев COVID-19.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 19 октября, в России за сутки выявлено 15 982 случая заражения. Это максимальное значение с начала пандемии. Всего в России зарегистрировано более 1,4 млн случаев COVID-19, из них более 1 млн пациентов выздоровели. Более 24 000 заболевших умерли.

Ранее по теме: Попова оценила необходимость закрытия предприятий из-за коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных