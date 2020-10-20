РБК: власти исключили повторное введение режима нерабочих дней в стране
«Это исключено», — заявил один из собеседников издания. Чиновник пояснил, что президент России Владимир Путин прислушивается к мнению специалистов, которые «в один голос» говорят, что нет необходимости вводить локдаун». Также не планируется новое обращение Путина к россиянам из-за ситуации с заболеваемостью. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил изданию отсутствие таких планов.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ситуация с пандемией коронавируса в России управляема и не требует введения новых ограничений. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова также говорила, что сейчас нет необходимости вводить строгие ограничения из-за роста cлучаев COVID-19.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 19 октября, в России за сутки выявлено 15 982 случая заражения. Это максимальное значение с начала пандемии. Всего в России зарегистрировано более 1,4 млн случаев COVID-19, из них более 1 млн пациентов выздоровели. Более 24 000 заболевших умерли.