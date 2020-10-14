Голикова выступила против введения новых коронавирусных ограничений
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России управляемая и не требует введения дополнительных ограничений, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
«По нашему мнению, ситуация управляемая и не требует введения [новых] ограничительных мер», — сказала Голикова в эфире телеканала «Россия 24».
Вице-премьер также призвала граждан соблюдать все требования безопасности, которые действуют в стране в настоящее время, чтобы сдержать распространение вируса.
По данным оперативного штаба, в России за последние сутки выявили рекордное число новых случаев коронавируса — 14 231.