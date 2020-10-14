Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в регионах
Вице-премьер России Татьяна Голикова оценила ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в регионах: в 38 субъектах на конец прошлой рабочей недели наблюдался рост заболеваемости, в 29 — ситуация нестабильная. Об этом она рассказала в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
«На 14 октября у нас зарегистрирован 1,34 млн случаев COVID-19. Средний темп прироста за последние сутки в РФ составил 1,1%. В 30 регионах он сложился выше уровня этого показателя», — сказала Голикова в эфире телеканала «Россия 24».
По ее словам, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России достаточно сложная и напряженная, но находится под контролем.
«В регионах ситуация различается. По состоянию на конец прошлой рабочей недели в 38 наблюдался рост заболеваемости, в 29 ситуация нестабильная, в 18 мы фиксируем стабилизацию заболеваемости, при этом в восьми регионах на относительно высоких уровнях», — добавила Голикова.
Она отметила, что в регионах, где фиксируется значительный рост заболеваемости, отсутствовал контроль за соблюдением масочного режима, не были введены ограничения на проведение массовых мероприятий.
«В Чеченской республике и республике Татарстан, где установлен жесткий контроль за ношением масок, заболеваемость составляет менее единицы на 100 тыс. населения», — подчеркнула Голикова.
По данным оперативного штаба, в России за последние сутки выявили рекордное число новых случаев коронавируса — 14 231. Общее число случаев заражения с начала пандемии на сегодняшний день составило 1 340 409. За сутки полностью выздоровели 7 920 человек, 239 пациентов умерли. За весь период зафиксировано 23 205 летальных исходов, более 1 млн выздоровели, 277 499 продолжают лечение.