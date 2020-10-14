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Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в регионах

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Вице-премьер России Татьяна Голикова оценила ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в регионах: в 38 субъектах на конец прошлой рабочей недели наблюдался рост заболеваемости, в 29 — ситуация нестабильная. Об этом она рассказала в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

«На 14 октября у нас зарегистрирован 1,34 млн случаев COVID-19. Средний темп прироста за последние сутки в РФ составил 1,1%. В 30 регионах он сложился выше уровня этого показателя», — сказала Голикова в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России достаточно сложная и напряженная, но находится под контролем.

«В регионах ситуация различается. По состоянию на конец прошлой рабочей недели в 38 наблюдался рост заболеваемости, в 29 ситуация нестабильная, в 18 мы фиксируем стабилизацию заболеваемости, при этом в восьми регионах на относительно высоких уровнях», — добавила Голикова.

Она отметила, что в регионах, где фиксируется значительный рост заболеваемости, отсутствовал контроль за соблюдением масочного режима, не были введены ограничения на проведение массовых мероприятий.

«В Чеченской республике и республике Татарстан, где установлен жесткий контроль за ношением масок, заболеваемость составляет менее единицы на 100 тыс. населения», — подчеркнула Голикова.

По данным оперативного штаба, в России за последние сутки выявили рекордное число новых случаев коронавируса — 14 231. Общее число случаев заражения с начала пандемии на сегодняшний день составило 1 340 409. За сутки полностью выздоровели 7 920 человек, 239 пациентов умерли. За весь период зафиксировано 23 205 летальных исходов, более 1 млн выздоровели, 277 499 продолжают лечение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных