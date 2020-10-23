Вирусолог оценил суточный прирост заболевших коронавирусом в России

«Паниковать по этому поводу не нужно, все идёт своим путём. Летальность у нас не такая уж и высокая», — отметил Альтштейн. По его прогнозам, Россия выйдет на плато по заболеваемости в начале ноября. При этом зимой плато может быть выше, чем было весной.