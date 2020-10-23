Вирусолог оценил суточный прирост заболевших коронавирусом в России
Ежедневный прирост числа заболевших коронавирусом в России не критичен: в стране улучшилась диагностика, увеличилась мощность и охват тестирования на инфекцию, заявил «РИА Новости» доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.
«Паниковать по этому поводу не нужно, все идёт своим путём. Летальность у нас не такая уж и высокая», — отметил Альтштейн. По его прогнозам, Россия выйдет на плато по заболеваемости в начале ноября. При этом зимой плато может быть выше, чем было весной.
«Ожидать, что он к Новому году (коронавирус) исчезнет и даст нам спокойно праздновать, не приходится. Несколько лет мы будем внимательно к нему прислушиваться»,— заключил Альтштейн.
По данным оперштаба, 23 октября в России зарегистрировали 17 340 новых случая коронавируса. Это =максимальный показатель суточного прироста заболевших с начала пандемии. За сутки полностью выздоровели 11 263 заболевших, скончались 283 пациента. Всего на сегодняшний день коронавирус выявлен у 1 480 646 россиян. За весь период зафиксировано 25 525 летальных исходов, выздоровели 1 119 251 человек.