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Вирусолог оценил суточный прирост заболевших коронавирусом в России

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Ежедневный прирост числа заболевших коронавирусом в России не критичен: в стране улучшилась диагностика, увеличилась мощность и охват тестирования на инфекцию, заявил «РИА Новости» доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Паниковать по этому поводу не нужно, все идёт своим путём. Летальность у нас не такая уж и высокая», — отметил Альтштейн. По его прогнозам, Россия выйдет на плато по заболеваемости в начале ноября. При этом зимой плато может быть выше, чем было весной.

«Ожидать, что он к Новому году (коронавирус) исчезнет и даст нам спокойно праздновать, не приходится. Несколько лет мы будем внимательно к нему прислушиваться»,— заключил Альтштейн.

По данным оперштаба, 23 октября в России зарегистрировали 17 340 новых случая коронавируса. Это =максимальный показатель суточного прироста заболевших с начала пандемии. За сутки полностью выздоровели 11 263 заболевших, скончались 283 пациента. Всего на сегодняшний день коронавирус выявлен у 1 480 646 россиян. За весь период зафиксировано 25 525 летальных исходов, выздоровели 1 119 251 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных