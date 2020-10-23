В Кремле заявили о контроле над ситуацией с коронавирусом

«Действительно, ситуация под контролем, она не лёгкая, она напряжённая, но она под контролем. Это первое. Второе: в регионах заблаговременно были приняты меры по подготовке к возможному продолжению эпидемию, свидетелями чего мы сейчас и являемся», — сказал Песков. По его словам, правительство наладило работу со всеми регионами по ситуации с коронавирусом. В местах, где возникают «какие-то точки натяжения», принимаются особые меры.