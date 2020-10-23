В Кремле заявили о контроле над ситуацией с коронавирусом
Ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, несмотря на напряженность, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Действительно, ситуация под контролем, она не лёгкая, она напряжённая, но она под контролем. Это первое. Второе: в регионах заблаговременно были приняты меры по подготовке к возможному продолжению эпидемию, свидетелями чего мы сейчас и являемся», — сказал Песков. По его словам, правительство наладило работу со всеми регионами по ситуации с коронавирусом. В местах, где возникают «какие-то точки натяжения», принимаются особые меры.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские власти не планируют вводить тотальные ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что ситуация с пандемией коронавируса в России управляема и не требует введения новых ограничений. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова также утверждала, что сейчас нет необходимости вводить строгие ограничения из-за роста cлучаев COVID-19.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 23 октября, в России был зарегистрирован рекордный прирост случаев COVID-19 — 17 340 случаев за сутки. За весь период в России зарегистрировано почти 1,5 млн случаев заражения коронавирусом, более 1,1 млн человек выздоровели. Зарегистрировано около 25 500 смертей, связанных с коронавирусом. Россия занимает 4 место по заболеваемости коронавирусом в мире.