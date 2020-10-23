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В Кремле заявили о контроле над ситуацией с коронавирусом

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Ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, несмотря на напряженность, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Действительно, ситуация под контролем, она не лёгкая, она напряжённая, но она под контролем. Это первое. Второе: в регионах заблаговременно были приняты меры по подготовке к возможному продолжению эпидемию, свидетелями чего мы сейчас и являемся», — сказал Песков. По его словам, правительство наладило работу со всеми регионами по ситуации с коронавирусом. В местах, где возникают «какие-то точки натяжения», принимаются особые меры.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские власти не планируют вводить тотальные ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что ситуация с пандемией коронавируса в России управляема и не требует введения новых ограничений. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова также утверждала, что сейчас нет необходимости вводить строгие ограничения из-за роста cлучаев COVID-19.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 23 октября, в России был зарегистрирован рекордный прирост случаев COVID-19 — 17 340 случаев за сутки. За весь период в России зарегистрировано почти 1,5 млн случаев заражения коронавирусом, более 1,1 млн человек выздоровели. Зарегистрировано около 25 500 смертей, связанных с коронавирусом. Россия занимает 4 место по заболеваемости коронавирусом в мире.

Ранее по теме: Путин исключил жесткие ограничения в России из-за коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных