Песков прокомментировал сообщения об увольнении первого замдиректора ФСБ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию о том, что Владимир Путин подписал указ об отставке первого заместителя директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергея Смирнова.
«Я не могу вам это ни опровергнуть, ни подтвердить», – сказал Песков журналистам.
Ранее РБК со ссылкой на два близких к ведомству источника сообщил, что Путин подписал указ об освобождении от должности первого заместителя директора ФСБ России Сергея Смирнова. Один из собеседников издания уточнил, что Смирнов, которому исполнилось 70 лет, уходит в отставку по выслуге лет.
Генерал армии Сергей Смирнов был назначен на должность первого заместителя директора ФСБ России в июне 2003 г., он проходил службу в органах безопасности с сентября 1974 г.