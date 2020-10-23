Песков прокомментировал сообщения об увольнении первого замдиректора ФСБ

Ранее РБК со ссылкой на два близких к ведомству источника сообщил, что Путин подписал указ об освобождении от должности первого заместителя директора ФСБ России Сергея Смирнова. Один из собеседников издания уточнил, что Смирнов, которому исполнилось 70 лет, уходит в отставку по выслуге лет.