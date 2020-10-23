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Песков прокомментировал сообщения об увольнении первого замдиректора ФСБ

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию о том, что Владимир Путин подписал указ об отставке первого заместителя директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергея Смирнова.

«Я не могу вам это ни опровергнуть, ни подтвердить», – сказал Песков журналистам.

Ранее РБК со ссылкой на два близких к ведомству источника сообщил, что Путин подписал указ об освобождении от должности первого заместителя директора ФСБ России Сергея Смирнова. Один из собеседников издания уточнил, что Смирнов, которому исполнилось 70 лет, уходит в отставку по выслуге лет.

Генерал армии Сергей Смирнов был назначен на должность первого заместителя директора ФСБ России в июне 2003 г., он проходил службу в органах безопасности с сентября 1974 г.

Ранее по теме: РБК: Путин уволил первого замдиректора ФСБ Смирнова

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных