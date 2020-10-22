РБК: Путин уволил первого замдиректора ФСБ Смирнова
«Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности и увольнении со службы первого заместителя директора ФСБ Сергея Смирнова», — говорится в сообщении.
Один из собеседников издания уточнил, что Смирнов, которому исполнилось 70 лет, уходит в отставку по выслуге лет.
Генерал армии Сергей Смирнов был назначен на должность первого заместителя директора ФСБ России в июне 2003 г., он проходил службу в органах безопасности с сентября 1974 г., следует из информации на сайте ведомства.