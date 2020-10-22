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РБК: Путин уволил первого замдиректора ФСБ Смирнова

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности первого заместителя директора Федеральной службы безопасности РФ Сергея Смирнова, сообщает РБК со ссылкой на два близких к службе источника. 

«Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности и увольнении со службы первого заместителя директора ФСБ Сергея Смирнова», — говорится в сообщении.

Один из собеседников издания уточнил, что Смирнов, которому исполнилось 70 лет, уходит в отставку по выслуге лет. 

Генерал армии Сергей Смирнов был назначен на должность первого заместителя директора ФСБ России в июне 2003 г., он проходил службу в органах безопасности с сентября 1974 г., следует из информации на сайте ведомства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных