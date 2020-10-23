В Белоруссии полиция задержала школьника за публикацию данных о силовиках
Белорусское МВД установило личность администратора Telegram-канала «Данные Карателей Беларуси», в котором публиковались личная информация силовиков и членов их семей. Им оказался 15-летний подросток из Гомельской области, заявила официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова
«Создателя деструктивного канала, 15-летнего жителя Добруша (Гомельской области. — Прим. «Ведомости»), установили оперативники гомельского управления собственной безопасности МВД. Подросток подтвердил, что в мессенджере обновлял и размещал информацию о сотрудниках органов внутренних дел республики»,— сообщила она. По словам Чемодановой, подросток объяснил, что в августе с ним связались неизвестные и предложили администрировать канал с публикацией данных силовиков, причем без оригинальных постов, делая лишь репосты другого канала, «Каратели Беларуси».
«В середине августа юноша создал канал, используя вымышленное имя, для убедительности «накачал его ботами» и начал наполнять данными о милиционерах и их семьях»,— пояснила Чемоданова. Позже администратор решил монетизировать канал, собирая пожертвования якобы на его развитие и помощь пострадавшим в столкновениях с силовиками, однако тратил их на собственные нужды.
В отношении подростка МВД начата доследственная проверка. «Его действиям будет дана правовая оценка по фактам клеветы, публичного оскорбления представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, незаконного собирания либо распространения информации о частной жизни, мошенничества»,— сообщила представитель МВД. Собранные им от подписчиков деньги будут конфискованы и обращены в доход государства. Пресс-служба МВД также выложила ссылку на видеоролик с признанием подростка.
Ранее Суд Центрального района Минска признал Telegram-канал Nexta Live и логотип Nexta экстремистскими. Аудитория Telegram-канала сейчас составляет 1,9 млн человек. Это канал о протестах в Белоруссии, которые продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли выборы президента. Согласно официальным данным республиканского ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,08%, а за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую 10,09%. Основатель канала Степан Путило объявлен в России в розыск.