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В Белоруссии полиция задержала школьника за публикацию данных о силовиках

Ведомости

Белорусское МВД установило личность администратора Telegram-канала «Данные Карателей Беларуси», в котором публиковались личная информация силовиков и членов их семей. Им оказался 15-летний подросток из Гомельской области, заявила официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова

«Создателя деструктивного канала, 15-летнего жителя Добруша (Гомельской области. — Прим. «Ведомости»), установили оперативники гомельского управления собственной безопасности МВД. Подросток подтвердил, что в мессенджере обновлял и размещал информацию о сотрудниках органов внутренних дел республики»,— сообщила она. По словам Чемодановой, подросток объяснил, что в августе с ним связались неизвестные и предложили администрировать канал с публикацией данных силовиков, причем без оригинальных постов, делая лишь репосты другого канала, «Каратели Беларуси».

«В середине августа юноша создал канал, используя вымышленное имя, для убедительности «накачал его ботами» и начал наполнять данными о милиционерах и их семьях»,— пояснила Чемоданова. Позже администратор решил монетизировать канал, собирая пожертвования якобы на его развитие и помощь пострадавшим в столкновениях с силовиками, однако тратил их на собственные нужды.

В отношении подростка МВД начата доследственная проверка. «Его действиям будет дана правовая оценка по фактам клеветы, публичного оскорбления представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, незаконного собирания либо распространения информации о частной жизни, мошенничества»,— сообщила представитель МВД. Собранные им от подписчиков деньги будут конфискованы и обращены в доход государства. Пресс-служба МВД также выложила ссылку на видеоролик с признанием подростка. 

Ранее Суд Центрального района Минска признал Telegram-канал Nexta Live и логотип Nexta экстремистскими. Аудитория Telegram-канала сейчас составляет 1,9 млн человек. Это канал о протестах в Белоруссии, которые продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли выборы президента. Согласно официальным данным республиканского ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,08%, а за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую 10,09%. Основатель канала Степан Путило объявлен в России в розыск.

Ранее по теме: Суд Минска признал экстремистскими телеграм-канал Nexta и его логотип

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных