В Белоруссии полиция задержала школьника за публикацию данных о силовиках

«В середине августа юноша создал канал, используя вымышленное имя, для убедительности «накачал его ботами» и начал наполнять данными о милиционерах и их семьях»,— пояснила Чемоданова. Позже администратор решил монетизировать канал, собирая пожертвования якобы на его развитие и помощь пострадавшим в столкновениях с силовиками, однако тратил их на собственные нужды.