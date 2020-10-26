Мэр Ижевска заразился коронавирусом
Глава Ижевска Олег Бекмеметьев заразился коронавирусом, об этом он сообщил в своем видеообращении, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте».
«Болезнь коварна. К сожалению, и мне не удалось избежать этой участи. И на собственном примере я теперь знаю, что такое заразиться COVID-19», – сказал Бекмеметьев. Он рассказал, что проходит лечение от коронавируса в самоизоляции и чувствует себя удовлетворительно.
Мэр предупредил, что пока не сможет активно принимать участие в жизни города и призвал его жителей носить маски, чаще дезинфицировать руки и беречь пожилых родственников.
Ранее сегодня стало известно о заражении коронавирусом губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. В октябре COVID-19 подтвердился у губернатора Орловской области Андрея Клычкова и главы Костромской области Сергея Ситникова.
По данным оперативного штаба на 26 октября, в России за прошедшие сутки выявили 17 347 новых случаев коронавируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 531 224. Умерли за день 219 пациентов, выздоровели 7 574 человек. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 26 269, продолжают лечение 358 859.