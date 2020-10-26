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Мэр Ижевска заразился коронавирусом

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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев заразился коронавирусом, об этом он сообщил в своем видеообращении, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте».

«Болезнь коварна. К сожалению, и мне не удалось избежать этой участи. И на собственном примере я теперь знаю, что такое заразиться COVID-19», – сказал Бекмеметьев. Он рассказал, что проходит лечение от коронавируса в самоизоляции и чувствует себя удовлетворительно.

Мэр предупредил, что пока не сможет активно принимать участие в жизни города и призвал его жителей носить маски, чаще дезинфицировать руки и беречь пожилых родственников.

Ранее сегодня стало известно о заражении коронавирусом губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. В октябре COVID-19 подтвердился у губернатора Орловской области Андрея Клычкова и главы Костромской области Сергея Ситникова.

По данным оперативного штаба на 26 октября, в России за прошедшие сутки выявили 17 347 новых случаев коронавируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 531 224. Умерли за день 219 пациентов, выздоровели 7 574 человек. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 26 269, продолжают лечение 358 859.

Ранее по теме: Главы Иркутской и Кемеровской областей заразились коронавирусом

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных