Мэр Ижевска заразился коронавирусом

«Болезнь коварна. К сожалению, и мне не удалось избежать этой участи. И на собственном примере я теперь знаю, что такое заразиться COVID-19», – сказал Бекмеметьев. Он рассказал, что проходит лечение от коронавируса в самоизоляции и чувствует себя удовлетворительно.