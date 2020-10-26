Вирусолог допустил выход России на плато по коронавирусу

«Нельзя это твердо говорить, но предположить такое можно, что мы где-то около плато, может быть, мы уже на плато», — сказал Альтштейн. По его словам, ежесуточный прирост новых случаев коронавируса на уровне 16 000 – 17 000 будет фиксироваться в России «долго», предположительно до Нового года. Ранее Альтштейн заявил, что Россия выйдет на плато по заболеваемости в начале ноября, при этом зимой оно может быть выше, чем весной.