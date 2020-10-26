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Вирусолог допустил выход России на плато по коронавирусу

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Россия, возможно, вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщил «РИА Новости» вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

«Нельзя это твердо говорить, но предположить такое можно, что мы где-то около плато, может быть, мы уже на плато», — сказал Альтштейн. По его словам, ежесуточный прирост новых случаев коронавируса на уровне 16 000 – 17 000 будет фиксироваться в России «долго», предположительно до Нового года. Ранее Альтштейн заявил, что Россия выйдет на плато по заболеваемости в начале ноября, при этом зимой оно может быть выше, чем весной.

По данным оперативного штаба на 26 октябрь, в России за минувшие сутки выявили 17 347 новых случаев коронавируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 531 224. Умерли за день 219 пациентов, выздоровели 7 574 человек. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 26 269, продолжают лечение 358 859.

Ранее по теме: Собянин заявил о надежде на снижение роста заболеваемости коронавирусом в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных