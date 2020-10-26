Вирусолог допустил выход России на плато по коронавирусу
Россия, возможно, вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщил «РИА Новости» вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.
«Нельзя это твердо говорить, но предположить такое можно, что мы где-то около плато, может быть, мы уже на плато», — сказал Альтштейн. По его словам, ежесуточный прирост новых случаев коронавируса на уровне 16 000 – 17 000 будет фиксироваться в России «долго», предположительно до Нового года. Ранее Альтштейн заявил, что Россия выйдет на плато по заболеваемости в начале ноября, при этом зимой оно может быть выше, чем весной.
По данным оперативного штаба на 26 октябрь, в России за минувшие сутки выявили 17 347 новых случаев коронавируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 531 224. Умерли за день 219 пациентов, выздоровели 7 574 человек. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 26 269, продолжают лечение 358 859.