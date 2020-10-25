Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Собянин заявил о надежде на снижение роста заболеваемости коронавирусом в Москве

Ведомости

Минувшие две недели позволяют надеяться на снижение динамики заболеваемости коронавирусом в Москве, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Прошедшие две недели выявили рекордные объемы заболеваемости и госпитализаций, с другой стороны — дают надежду, что динамика будет снижаться», — заявил он.

Глава города пояснил, что сейчас в Москве уже не наблюдается взрывного роста числа новых случаев коронавируса, что дает надежду на приближение выхода пандемии в Москве на плато.

Собянин также подчеркнул, что сейчас в столице не требуется введение новых ограничений, однако необходимо неукоснительное соблюдение уже действующих мер. Большинство москвичей эти меры выполняет, добавил он.

Москва по-прежнему является лидером по приросту заболеваемости в стране. Общее количество зараженных в столице достигло 391 361, причем в субботу сообщалось о 4453 новых заболевших. Умерли за сутки 63 человека, за все время — 6312 пациентов.

Ранее президент России Владимир Путин призвал все уровни власти к выверенным и аккуратным действиям в ответ на угрозу распространения коронавируса. Он отметил, что пока субъекты Федерации стараются не вводить жестких карантинных ограничений. При этом подчеркнул, что нужно действовать «очень выверенно, аккуратно, исходя из реалий, которые складываются на той или иной территории».

Ранее по теме: В Роспотребнадзоре ожидают спада заболеваемости коронавирусом в феврале — марте

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных