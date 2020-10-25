Собянин заявил о надежде на снижение роста заболеваемости коронавирусом в Москве
Минувшие две недели позволяют надеяться на снижение динамики заболеваемости коронавирусом в Москве, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
«Прошедшие две недели выявили рекордные объемы заболеваемости и госпитализаций, с другой стороны — дают надежду, что динамика будет снижаться», — заявил он.
Глава города пояснил, что сейчас в Москве уже не наблюдается взрывного роста числа новых случаев коронавируса, что дает надежду на приближение выхода пандемии в Москве на плато.
Собянин также подчеркнул, что сейчас в столице не требуется введение новых ограничений, однако необходимо неукоснительное соблюдение уже действующих мер. Большинство москвичей эти меры выполняет, добавил он.
Москва по-прежнему является лидером по приросту заболеваемости в стране. Общее количество зараженных в столице достигло 391 361, причем в субботу сообщалось о 4453 новых заболевших. Умерли за сутки 63 человека, за все время — 6312 пациентов.
Ранее президент России Владимир Путин призвал все уровни власти к выверенным и аккуратным действиям в ответ на угрозу распространения коронавируса. Он отметил, что пока субъекты Федерации стараются не вводить жестких карантинных ограничений. При этом подчеркнул, что нужно действовать «очень выверенно, аккуратно, исходя из реалий, которые складываются на той или иной территории».