В Москве закрыли «Известия Hall» за нарушения антикоронавирусных мер

В Москве в связи с эпидемией принят ряд ограничительных мер: еще с 12 мая в магазины и общественные места, а также транспорт должны пускать только в масках и перчатках, с 28 сентября пожилым, лицам с хроническими заболеваниями и беременным женщинам предписан домашний режим, а работодатели обязаны отправить 30% сотрудников на удаленку. На дистанционном обучении с середины октября находятся старшеклассники. Кроме того, с 26 октября при входе на станции метро и МЦД пассажиров, у которых тепловизоры зафиксируют высокую температуру, не будут пускать в транспорт.