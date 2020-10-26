В Москве закрыли «Известия Hall» за нарушения антикоронавирусных мер
Роспотребнадзор закрыл концертный зал «Известия Hall» за нарушения антикоронавирусных мер, сообщает пресс-служба оперштаба Москвы.
«Роспотребнадзор закрыл "Известия Hall"» за нарушения антиковидных мер до решения суда»,— говорится в сообщении. В оперштабе объяснили, что в заведении не соблюдалась социальная дистанция посетителями, отсутствовали маски и перчатки, а также не проводилось обеззараживание воздуха.
«Материалы дела будут переданы в районный суд. Концертному залу грозит штраф до 500 тыс. руб. или приостановка деятельности сроком до 90 суток», — говорится в сообщении.
В конце октября также была приостановлена работа Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Баумана из-за нарушений мер профилактики коронавируса, а также в связи с ростом заболеваемости среди студентов.
В Москве в связи с эпидемией принят ряд ограничительных мер: еще с 12 мая в магазины и общественные места, а также транспорт должны пускать только в масках и перчатках, с 28 сентября пожилым, лицам с хроническими заболеваниями и беременным женщинам предписан домашний режим, а работодатели обязаны отправить 30% сотрудников на удаленку. На дистанционном обучении с середины октября находятся старшеклассники. Кроме того, с 26 октября при входе на станции метро и МЦД пассажиров, у которых тепловизоры зафиксируют высокую температуру, не будут пускать в транспорт.
По данным оперштаба, В Москве на 26 октяря суточный прирост новых случаев коронавируса составил 5224 случая заражения коронавирусом, выздоровел 2 681 пациент, скончались 62 человека. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+715), Подмосковье (+499), Нижегородская (+376) и Ростовская (+312) области. В топ-3 по общему числу заболевших входят: Москва (401 040), Московская область 84 247 и Санкт-Петербург (57 515).
Всего на 26 октября в России заболело 17 347 человек. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 531 224. Умерли за день 219 пациентов