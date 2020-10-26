Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

В Москве закрыли «Известия Hall» за нарушения антикоронавирусных мер

Ведомости

Роспотребнадзор закрыл концертный зал «Известия Hall» за нарушения антикоронавирусных мер, сообщает пресс-служба оперштаба Москвы. 

«Роспотребнадзор закрыл "Известия Hall"» за нарушения антиковидных мер до решения суда»,— говорится в сообщении. В оперштабе объяснили, что в заведении не соблюдалась социальная дистанция посетителями, отсутствовали маски и перчатки, а также не проводилось обеззараживание воздуха.

«Материалы дела будут переданы в районный суд. Концертному залу грозит штраф до 500 тыс. руб. или приостановка деятельности сроком до 90 суток», — говорится в сообщении. 

В конце октября также была приостановлена работа Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Баумана из-за нарушений мер профилактики коронавируса, а также в связи с ростом заболеваемости среди студентов. 

В Москве в связи с эпидемией принят ряд ограничительных мер: еще с 12 мая в магазины и общественные места, а также транспорт должны пускать только в масках и перчатках, с 28 сентября пожилым, лицам с хроническими заболеваниями и беременным женщинам предписан домашний режим, а работодатели обязаны отправить 30% сотрудников на удаленку. На дистанционном обучении с середины октября находятся старшеклассники. Кроме того, с 26 октября при входе на станции метро и МЦД пассажиров, у которых тепловизоры зафиксируют высокую температуру, не будут пускать в транспорт. 

По данным оперштаба, В Москве на 26 октяря суточный прирост новых случаев коронавируса составил 5224 случая заражения коронавирусом, выздоровел 2 681 пациент, скончались 62 человека. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+715), Подмосковье (+499), Нижегородская (+376) и Ростовская (+312) области. В топ-3 по общему числу заболевших входят: Москва (401 040), Московская область 84 247 и Санкт-Петербург (57 515).

Всего на 26 октября в России заболело 17 347 человек. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 531 224. Умерли за день 219 пациентов

Ранее по теме: В России зафиксировали 17 347 новых случаев коронавируса за сутки

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных