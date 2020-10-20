МГТУ имени Баумана закрыли из-за нарушений мер по коронавирусу
Работа Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Баумана приостановлена из-за нарушений мер профилактики коронавируса, а также в связи с ростом заболеваемости среди студентов, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Сотрудники столичного управления Роспотребнадзора прибыли в МГТУ имени Баумана после получения информации о росте числа случаев заболеваемости коронавирусом среди студентов. На месте сотрудники констатировали несоблюдение антиковидных мер, было принято решение закрыть вуз», — цитирует агентство собеседника.
Позже информацию о приостановке работы университета подтвердил оперативный штаб Москвы, разместив соответствующее сообщение в своем telegram-канале.
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