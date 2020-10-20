МГТУ имени Баумана закрыли из-за нарушений мер по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил в школах города внеочередные каникулы с 5 по 18 октября. С 19 октября ученики 1-5 классов в Москве будут учиться очно, школьники с 6 по 11 класс перейдут на дистанционное обучение до 1 ноября. Внеочередные школьные каникулы были введены еще в нескольких регионах из-за распространения коронавируса.