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МГТУ имени Баумана закрыли из-за нарушений мер по коронавирусу

Ведомости

Работа Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Баумана приостановлена из-за нарушений мер профилактики коронавируса, а также в связи с ростом заболеваемости среди студентов, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Сотрудники столичного управления Роспотребнадзора прибыли в МГТУ имени Баумана после получения информации о росте числа случаев заболеваемости коронавирусом среди студентов. На месте сотрудники констатировали несоблюдение антиковидных мер, было принято решение закрыть вуз», — цитирует агентство собеседника.

Позже информацию о приостановке работы университета подтвердил оперативный штаб Москвы, разместив соответствующее сообщение в своем telegram-канале.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова призвала следовать уже имеющимся рекомендациям Роспотребнадзора: носить маски, соблюдать дистанцию. Тогда, по ее словам, не придется переводить обучение в онлайн-формат, получится сохранить очные занятия.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил в школах города внеочередные каникулы с 5 по 18 октября. С 19 октября ученики 1-5 классов в Москве будут учиться очно, школьники с 6 по 11 класс перейдут на дистанционное обучение до 1 ноября. Внеочередные школьные каникулы были введены еще в нескольких регионах из-за распространения коронавируса.

Ранее по теме: Попова назвала условие сохранения очного обучения студентов

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных