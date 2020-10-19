Попова назвала условие сохранения очного обучения студентов

«Если мы говорим о текущей ситуации с коронавирусом, то достаточно следовать уже имеющимся рекомендациям Роспотребнадзора: носить маски, соблюдать дистанцию. Тогда не придется переводить обучение в онлайн-формат, а сохранить очные занятия», — сказала Попова. В медицинских вузах, по ее словам, нужно увеличивать количество занятий по основам эпидемиологии и биологической безопасности.