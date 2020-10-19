Попова назвала условие сохранения очного обучения студентов
Сохранение очного формата обучения студентов возможно при соблюдении мер профилактики коронавируса, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Российской газете».
«Если мы говорим о текущей ситуации с коронавирусом, то достаточно следовать уже имеющимся рекомендациям Роспотребнадзора: носить маски, соблюдать дистанцию. Тогда не придется переводить обучение в онлайн-формат, а сохранить очные занятия», — сказала Попова. В медицинских вузах, по ее словам, нужно увеличивать количество занятий по основам эпидемиологии и биологической безопасности.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил в школах города внеочередные каникулы с 5 по 18 октября. С 19 октября ученики 1-5 классов в Москве будут учиться очно, школьники с 6 по 11 класс перейдут на дистанционное обучение до 1 ноября. Внеочередные школьные каникулы были введены еще в нескольких регионах из-за распространения коронавируса.