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Попова назвала условие сохранения очного обучения студентов

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Сохранение очного формата обучения студентов возможно при соблюдении мер профилактики коронавируса, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Российской газете».

«Если мы говорим о текущей ситуации с коронавирусом, то достаточно следовать уже имеющимся рекомендациям Роспотребнадзора: носить маски, соблюдать дистанцию. Тогда не придется переводить обучение в онлайн-формат, а сохранить очные занятия», — сказала Попова. В медицинских вузах, по ее словам, нужно увеличивать количество занятий по основам эпидемиологии и биологической безопасности.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил в школах города внеочередные каникулы с 5 по 18 октября. С 19 октября ученики 1-5 классов в Москве будут учиться очно, школьники с 6 по 11 класс перейдут на дистанционное обучение до 1 ноября. Внеочередные школьные каникулы были введены еще в нескольких регионах из-за распространения коронавируса.

Ранее по теме: Минпросвещения не планирует переводить школы на дистанционку

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных