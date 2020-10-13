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Минпросвещения не планирует переводить школы на дистанционку

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Министерство просвещения не обсуждает перевод школьников на дистанционное обучение, говорится в сообщении пресс-службы.

«Министерство подчёркивает, что никаких планов по введению дистанционного обучения на постоянной основе не обсуждается, не рассматривается ни сейчас, ни ранее и не планируется к рассмотрению, а подобные сообщения – лишь очередная провокационная попытка привести к социальной напряжённости», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил в школах города внеочередные каникулы с 5 по 18 октября. Затем главы еще нескольких регионов ввели каникулы для школьников из-за распространения коронавируса.

Российские школы перешли на дистанционное обучение в середине марта 2020 г. из-за пандемии коронавируса. Позднее из-за пандемии ОГЭ для выпускников 9 классов был отменен, ЕГЭ для выпускников 11 классов несколько раз переносился и прошел в июле-августе.

Ранее по теме: Песков объяснил отказ от локдауна на фоне роста заболеваемости COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных