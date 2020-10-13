Минпросвещения не планирует переводить школы на дистанционку

«Министерство подчёркивает, что никаких планов по введению дистанционного обучения на постоянной основе не обсуждается, не рассматривается ни сейчас, ни ранее и не планируется к рассмотрению, а подобные сообщения – лишь очередная провокационная попытка привести к социальной напряжённости», — говорится в сообщении.