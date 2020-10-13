Минпросвещения не планирует переводить школы на дистанционку
Министерство просвещения не обсуждает перевод школьников на дистанционное обучение, говорится в сообщении пресс-службы.
«Министерство подчёркивает, что никаких планов по введению дистанционного обучения на постоянной основе не обсуждается, не рассматривается ни сейчас, ни ранее и не планируется к рассмотрению, а подобные сообщения – лишь очередная провокационная попытка привести к социальной напряжённости», — говорится в сообщении.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил в школах города внеочередные каникулы с 5 по 18 октября. Затем главы еще нескольких регионов ввели каникулы для школьников из-за распространения коронавируса.
Российские школы перешли на дистанционное обучение в середине марта 2020 г. из-за пандемии коронавируса. Позднее из-за пандемии ОГЭ для выпускников 9 классов был отменен, ЕГЭ для выпускников 11 классов несколько раз переносился и прошел в июле-августе.