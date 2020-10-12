Песков объяснил отказ от локдауна на фоне роста заболеваемости COVID-19

«Сейчас уже разработаны более продвинутые протоколы лечения, которые позволяют обеспечивать меньшую смертность. Мы это чётко наблюдаем по цифрам. Кроме того, подготовлен коечный фонд, который позволяет принимать большее количество инфицированных и обеспечивает возможности для более эффективного и быстрого излечения», —сказал Песков. В то же время он подчеркнул, что основным приоритетом российских властей являются здоровье и жизни людей.