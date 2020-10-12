Песков объяснил отказ от локдауна на фоне роста заболеваемости COVID-19
В Кремле объяснили отказ от введения жестких ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом в России, так как система здравоохранения подготовлена лучше, чем весной и имеет больший запас прочности, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Сейчас уже разработаны более продвинутые протоколы лечения, которые позволяют обеспечивать меньшую смертность. Мы это чётко наблюдаем по цифрам. Кроме того, подготовлен коечный фонд, который позволяет принимать большее количество инфицированных и обеспечивает возможности для более эффективного и быстрого излечения», —сказал Песков. В то же время он подчеркнул, что основным приоритетом российских властей являются здоровье и жизни людей.
В России с сентября фиксируется резкий рост заболеваемости коронавирусом, суточный прирост находится на уровне разгара пандемии в апреле. В Москве введен ряд ограничений, в частности, домашний режим для пожилых, лиц с хроническими заболеваниями и беременных женщин. Школьники отправлены на продленные каникулы, им и лицам старше 65 лет заблокировали проездные.
Работодателей мэрия Москвы обязала перевести 30% сотрудников на удаленку и предоставить властям их данные. В Орловской области и Башкирии введены ограничения на въезд из других регионов. В Роспотребнадзоре рассчитывают, что Россия выйдет на плато по заболеваемости через 10-20 дней, когда начнет сказываться эффект от ограничений в Москве и других регионах.
По данным оперштаба на 12 октября, суточная заболеваемость коронавирусом составила 13 592 человека. 11 октября оперштаб сообщил о 13 634 случаях коронавируса. Это рекордное число заболевших с начала пандемии.
Общее число случаев заражения с начала пандемии на сегодняшний день составило 1 312 310. За сутки в России полностью выздоровели 3 793 человека, 125 пациентов умерли. За весь период зафиксировано 22 722 летальных исходов, 1 024 235 человек выздоровели, продолжают лечение более 265 000. 11 октября был зафиксирован рекордный суточный прирост инфицированный с начала пандемии: 13 634 случая заражения.