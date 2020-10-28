Роструд напомнил о короткой рабочей неделе в ноябре
Первая рабочая неделя ноября будет короткой из-за выходного 4 ноября в честь Дня народного единства, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.
«Сокращенная рабочая неделя ожидает россиян в начале ноября. В связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября (среда) будет выходным днем. Таким образом, в первую неделю ноября рабочими будут четыре дня — 2 и 3 ноября, а также 5 и 6 ноября», — сообщили в Роструде.
В ведомстве добавили, что вторник, 3 ноября, будет предпраздничным днем, поэтому рабочий день должен сократиться на один час.
Ранее правительство утвердило график праздничных выходных на 2021 г. Согласно графику, новогодние каникулы в 2021 г. продлятся с 1 по 10 января. 31 декабря в 2021 г. также будет праздничным выходным днем.