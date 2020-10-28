Песков ответил на вопрос о возможности второго локдауна из-за коронавируса

На вопрос о том, принято ли в Кремле окончательное решение не останавливать экономику в связи с ростом заболеваемости коронавирусом Песков отметил, что приоритетом властей остается «безопасность и здоровье людей». «Все остальное — естественно, работает штаб, работают регионы, принимают решения в зависимости от того, как развивается ситуация. Но как мы говорим, и говорили уже неоднократно, принятые ранее меры позволяют увереннее гораздо себя чувствовать, чем в предыдущие месяцы», — сказал Песков.