Песков ответил на вопрос о возможности второго локдауна из-за коронавируса
Решения о новых ограничениях будут приниматься оперативным штабом и властями регионов в зависимости от динамики распространения коронавирусной инфекции, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможности второго локдауна.
На вопрос о том, принято ли в Кремле окончательное решение не останавливать экономику в связи с ростом заболеваемости коронавирусом Песков отметил, что приоритетом властей остается «безопасность и здоровье людей». «Все остальное — естественно, работает штаб, работают регионы, принимают решения в зависимости от того, как развивается ситуация. Но как мы говорим, и говорили уже неоднократно, принятые ранее меры позволяют увереннее гораздо себя чувствовать, чем в предыдущие месяцы», — сказал Песков.
Он добавил, что инциденты со смертями пациентов с коронавирусом в Омске, Кургане и Ростове-на-Дону из-за перегруженности системы здравоохранения не меняют уверенности Кремля в способности справиться с эпидемией. «Последние примеры — это очень, очень печальные примеры, которые безусловно должны быть проанализированы, чтобы нигде больше не повторяться. Но, к сожалению, на фоне такого роста инфекции бывают сбои, и главная задача — максимально их минимизировать», — сказал Песков.
21 октября Песков заявил, что российские власти не обсуждают введение в стране повторного режима самоизоляции. Позже в тот же день это подтвердил и сам президент России Владимир Путин. Неделей позже вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что избежать повторного локдауна можно только совместными усилиями, направленными на обеспечение общей безопасности. Обсуждается ли возможность жестких ограничений по образцу весны, она не пояснила.
28 октября по всей России был введен обязательный масочный режим в местах массового скопления людей, включая общественный транспорт, парковки и лифты. Кроме того, в зависимости от обстановки, регионам рекомендовали запретить ночную работу общепита и клубов. Так уже сделали Санкт-Петербург и Ярославская область. В Москве и Татарстане такие ограничения решили пока не вводить.
По данным оперативного штаба, в целом в России за сутки зафиксировали 16 202 новых случая коронавируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 563 976. Умерли за сутки 346 пациентов, 12 361 человек выздоровел. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 26 935, продолжают лечение 365 740 человек.