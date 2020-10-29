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Роспотребнадзор разрешил брать анализы на коронавирус любым лабораториям

Ведомости

Роспотребнадзор разрешил любым лабораториям, включая негосударственные, делать тесты на выявление коронавирусной инфекции, при условии, что они будут передавать данные о положительных результатах санврачам, сообщается на сайте ведомства. Теперь такие исследования могут проводить на базе научных организаций и центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, лабораторий государственных медицинских организаций и частных негосударственных лабораторий.

«Сегодня любая лаборатория, включая частные негосударственные лаборатории, вправе организовать тестирование на коронавирусную инфекцию. Процедура организации таких исследований максимально проста и заключается в подаче лабораторией уведомления на интернет-странице Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что любая организация, осуществляющая тестирование на COVID-19, должна в случае обнаружения вируса у кого-либо сообщить об этом в Роспотребнадзор. Это является единственным требованием ведомства. Мера направлена на расширение проведения лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию для предотвращения распространения болезни.

По данным Роспотребнадзора, к 28 октября в России провели более 59,2 млн таких тестов. Сейчас сдать анализы на выявление коронавируса можно в 889 лабораториях страны, из которых 111 лабораторий Роспотребнадзора, 603 находятся при государственных медицинских организациях и 175 являются лабораториями частной формы собственности. 

Ранее Роспотребнадзор ввел всеобщий масочный режим в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в стране. 26 октября показатель суточного прироста заболевших достиг максимума за все время пандемии: вирус был найден у 17 347 человек. Всего в России COVID-19 выявили у 1 563 976 граждан. Из них 1 171 301 человек выздоровел, 26 935 пациентов умерли.

Ранее по теме: Роспотребнадзор ввел масочный режим по всей России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных