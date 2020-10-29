Роспотребнадзор разрешил брать анализы на коронавирус любым лабораториям

Ранее Роспотребнадзор ввел всеобщий масочный режим в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в стране. 26 октября показатель суточного прироста заболевших достиг максимума за все время пандемии: вирус был найден у 17 347 человек. Всего в России COVID-19 выявили у 1 563 976 граждан. Из них 1 171 301 человек выздоровел, 26 935 пациентов умерли.