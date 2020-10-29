Роспотребнадзор разрешил брать анализы на коронавирус любым лабораториям
Роспотребнадзор разрешил любым лабораториям, включая негосударственные, делать тесты на выявление коронавирусной инфекции, при условии, что они будут передавать данные о положительных результатах санврачам, сообщается на сайте ведомства. Теперь такие исследования могут проводить на базе научных организаций и центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, лабораторий государственных медицинских организаций и частных негосударственных лабораторий.
«Сегодня любая лаборатория, включая частные негосударственные лаборатории, вправе организовать тестирование на коронавирусную инфекцию. Процедура организации таких исследований максимально проста и заключается в подаче лабораторией уведомления на интернет-странице Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.
Отмечается, что любая организация, осуществляющая тестирование на COVID-19, должна в случае обнаружения вируса у кого-либо сообщить об этом в Роспотребнадзор. Это является единственным требованием ведомства. Мера направлена на расширение проведения лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию для предотвращения распространения болезни.
По данным Роспотребнадзора, к 28 октября в России провели более 59,2 млн таких тестов. Сейчас сдать анализы на выявление коронавируса можно в 889 лабораториях страны, из которых 111 лабораторий Роспотребнадзора, 603 находятся при государственных медицинских организациях и 175 являются лабораториями частной формы собственности.
Ранее Роспотребнадзор ввел всеобщий масочный режим в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в стране. 26 октября показатель суточного прироста заболевших достиг максимума за все время пандемии: вирус был найден у 17 347 человек. Всего в России COVID-19 выявили у 1 563 976 граждан. Из них 1 171 301 человек выздоровел, 26 935 пациентов умерли.