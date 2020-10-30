Москвичей с сентября оштрафовали на 50 млн рублей за отсутствие масок

С 5 по 18 октября в московских школах были объявлены каникулы. С 19 октября школьники с 1 по 5 класс учатся очно, школьники с 6 по 11 класс до 8 ноября будут учиться дистанционно. Также с 19 октября в барах и ночных клубах Москвы, которые работают с 00:00 до 6:00, работает система чек-ин. Работники и посетители заведений должны при входе зарегистрироваться с помощью QR-кода или СМС.