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Москвичей с сентября оштрафовали на 50 млн рублей за отсутствие масок

Ведомости

Более 12 500 москвичей оштрафовали за отсутствие масок и перчаток при посещении магазинов с 1 сентября, общая сумма штрафов составила более 50 млн руб., сообщил ТАСС со ссылкой на начальника Главконтроля Москвы Евгения Данчикова. 

Штраф занарушение масочно-перчаточного режима для физических лиц составляет 4000 руб., за нарушение в общественном транспорте — 5000 руб.

Данчиков отметил, что с начала сентября в московских магазинах было выявлено более 9000 нарушений санитарных мер, 80 случаев — в ТЦ и ТРЦ. По его словам, всего в городе с 1 сентября более 66 000 человек были оштрафованы за отсутствие масок и перчаток. 

Ранее Роспотребнадзор ввел обязательный масочный режим в общественных местах по всей стране. В Москве с 28 сентября пожилым гражданам и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано самоизолироваться. С 5 октября работодатели города обязаны перевести на удаленку до 29 ноября не менее 30% сотрудников, а также всех работников старше 5 лет и людей с хроническими болезнями. 

С 5 по 18 октября в московских школах были объявлены каникулы. С 19 октября школьники с 1 по 5 класс учатся очно, школьники с 6 по 11 класс до 8 ноября будут учиться дистанционно. Также с 19 октября в барах и ночных клубах Москвы, которые работают с 00:00 до 6:00, работает система чек-ин. Работники и посетители заведений должны при входе зарегистрироваться с помощью QR-кода или СМС.

Ранее по теме: В Москве людей с повышенной температурой не будут пускать в транспорт

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных