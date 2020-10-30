Москвичей с сентября оштрафовали на 50 млн рублей за отсутствие масок
Более 12 500 москвичей оштрафовали за отсутствие масок и перчаток при посещении магазинов с 1 сентября, общая сумма штрафов составила более 50 млн руб., сообщил ТАСС со ссылкой на начальника Главконтроля Москвы Евгения Данчикова.
Штраф занарушение масочно-перчаточного режима для физических лиц составляет 4000 руб., за нарушение в общественном транспорте — 5000 руб.
Данчиков отметил, что с начала сентября в московских магазинах было выявлено более 9000 нарушений санитарных мер, 80 случаев — в ТЦ и ТРЦ. По его словам, всего в городе с 1 сентября более 66 000 человек были оштрафованы за отсутствие масок и перчаток.
Ранее Роспотребнадзор ввел обязательный масочный режим в общественных местах по всей стране. В Москве с 28 сентября пожилым гражданам и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано самоизолироваться. С 5 октября работодатели города обязаны перевести на удаленку до 29 ноября не менее 30% сотрудников, а также всех работников старше 5 лет и людей с хроническими болезнями.
С 5 по 18 октября в московских школах были объявлены каникулы. С 19 октября школьники с 1 по 5 класс учатся очно, школьники с 6 по 11 класс до 8 ноября будут учиться дистанционно. Также с 19 октября в барах и ночных клубах Москвы, которые работают с 00:00 до 6:00, работает система чек-ин. Работники и посетители заведений должны при входе зарегистрироваться с помощью QR-кода или СМС.