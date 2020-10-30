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Нурмагомедов отреагировал на высказывание Макрона об исламе

Ведомости

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов назвал высказывание президента Франции Эммануэля Макрона оскорбляющим чувства верующих мусульман. Об этом он написал на своей странице в Instagram. 

«Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман», — написал Нурмагомедов.

Боец не упомянул имя президента Франции, однако сопроводил свое сообщение фотографией Макрона со следом от подошвы на лице. «Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком, конец всегда за богобоязненными», — добавил Нурмагомедов.

Ранее Макрон сделал несколько резких заявлений в связи с жестоким убийством школьного учителя истории и географии Самюэля Пати, которого обезглавил подросток чеченского происхождения. Нападавший счел оскорблением ислама действия учителя, который показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, иллюстрируя таким образом свободу слова. 

Макрон назвал убийство учителя террористическим актом. В своем выступлении 20 октября Макрон пообещал, что во Франции власти «развернут активную борьбу против носителей радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций». На церемонии прощания с Пати 21 октября французский лидер заявил, что Франция продолжит борьбу за свободу: «Мы не откажемся от карикатур, от рисунков, даже если другие отступают».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных