Нурмагомедов отреагировал на высказывание Макрона об исламе
Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов назвал высказывание президента Франции Эммануэля Макрона оскорбляющим чувства верующих мусульман. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
«Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман», — написал Нурмагомедов.
Боец не упомянул имя президента Франции, однако сопроводил свое сообщение фотографией Макрона со следом от подошвы на лице. «Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком, конец всегда за богобоязненными», — добавил Нурмагомедов.
Ранее Макрон сделал несколько резких заявлений в связи с жестоким убийством школьного учителя истории и географии Самюэля Пати, которого обезглавил подросток чеченского происхождения. Нападавший счел оскорблением ислама действия учителя, который показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, иллюстрируя таким образом свободу слова.
Макрон назвал убийство учителя террористическим актом. В своем выступлении 20 октября Макрон пообещал, что во Франции власти «развернут активную борьбу против носителей радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций». На церемонии прощания с Пати 21 октября французский лидер заявил, что Франция продолжит борьбу за свободу: «Мы не откажемся от карикатур, от рисунков, даже если другие отступают».