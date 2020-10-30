Нурмагомедов отреагировал на высказывание Макрона об исламе

Макрон назвал убийство учителя террористическим актом. В своем выступлении 20 октября Макрон пообещал, что во Франции власти «развернут активную борьбу против носителей радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций». На церемонии прощания с Пати 21 октября французский лидер заявил, что Франция продолжит борьбу за свободу: «Мы не откажемся от карикатур, от рисунков, даже если другие отступают».