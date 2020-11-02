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В России началась сокращеная рабочая неделя

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Рабочая неделя со 2 по 6 ноября будет короткой из-за праздничного выходного в честь Дня народного единства 4 ноября, следует из производственного календаря на 2020 г.

Таким образом, россияне будут работать четыре дня, 2 и 3 ноября, а также 5-го и 6-го. При этом рабочий день во вторник будет сокращен на час.

Ранее правительство утвердило график праздничных выходных дней на 2021 г. Новогодние каникулы в 2021 г. продлятся с 1 по 10 января. Выходные в честь Дня защитника отечества пройдут с 21 по 23 февраля, в честь Международного женского дня — с 6 по 8 марта. Майские праздники продлятся с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Выходные в честь Дня России пройдут с 12 по 14 июня, в честь Дня народного единства — с 4 по 7 ноября. 31 декабря в 2021 г. также будет праздничным выходным днем.

Ранее по теме: Мишустин утвердил 31 декабря 2021 года нерабочим днем

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных