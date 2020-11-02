В России началась сокращеная рабочая неделя

Ранее правительство утвердило график праздничных выходных дней на 2021 г. Новогодние каникулы в 2021 г. продлятся с 1 по 10 января. Выходные в честь Дня защитника отечества пройдут с 21 по 23 февраля, в честь Международного женского дня — с 6 по 8 марта. Майские праздники продлятся с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Выходные в честь Дня России пройдут с 12 по 14 июня, в честь Дня народного единства — с 4 по 7 ноября. 31 декабря в 2021 г. также будет праздничным выходным днем.