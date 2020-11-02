Скидку на утренний проезд в московском метро могут сделать постоянной
Власти Москвы могут сделать постоянной скидку в 50% на проезд в метро утром, заявил глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов. Со 2 ноября в метро Москвы действует скидка 50% на поездки с открытия метро до 7:15 и с 8:45 до 9:15. Скидка действует на Таганской-Краснопресненской и Некрасовой линиях метро до 2 июля 2021 г.
«Каждый день мы будем публиковать статистику по результатам данного эксперимента на сайте московского метро. Если загрузка снизится на 7% в утренний час пик, значит мы считаем, что эксперимент достиг результата. Мы будем ходатайствовать перед мэром Москвы, чтобы эту скидку закрепить уже на постоянный период», — рассказал Ликсутов (цитата по «Интерфакс»).
По словам Ликсутова, в более свободный период количество пассажиров метро уже увеличилось. Это значит, что пассажиры знают о скидке и, видимо, будут ей пользоваться, отметил он.
Пилотный проект продлится до 2 июля, его цель — снизить нагрузку на метро в час пик и создать лучшие условия для соблюдения пассажирами социальной дистанции, отмечал мэр Москвы Сергей Собянин. Скидка составит до 22 руб., она не распространяется на бумажные билеты «Единый» и льготные проездные билеты.