Скидку на утренний проезд в московском метро могут сделать постоянной

«Каждый день мы будем публиковать статистику по результатам данного эксперимента на сайте московского метро. Если загрузка снизится на 7% в утренний час пик, значит мы считаем, что эксперимент достиг результата. Мы будем ходатайствовать перед мэром Москвы, чтобы эту скидку закрепить уже на постоянный период», — рассказал Ликсутов (цитата по «Интерфакс»).