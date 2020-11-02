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Скидку на утренний проезд в московском метро могут сделать постоянной

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Власти Москвы могут сделать постоянной скидку в 50% на проезд в метро утром, заявил глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов. Со 2 ноября в метро Москвы действует скидка 50% на поездки с открытия метро до 7:15 и с 8:45 до 9:15. Скидка действует на Таганской-Краснопресненской и Некрасовой линиях метро до 2 июля 2021 г. 

«Каждый день мы будем публиковать статистику по результатам данного эксперимента на сайте московского метро. Если загрузка снизится на 7% в утренний час пик, значит мы считаем, что эксперимент достиг результата. Мы будем ходатайствовать перед мэром Москвы, чтобы эту скидку закрепить уже на постоянный период», — рассказал Ликсутов (цитата по «Интерфакс»).

По словам Ликсутова, в более свободный период количество пассажиров метро уже увеличилось. Это значит, что пассажиры знают о скидке и, видимо, будут ей пользоваться, отметил он.

Пилотный проект продлится до 2 июля, его цель — снизить нагрузку на метро в час пик и создать лучшие условия для соблюдения пассажирами социальной дистанции, отмечал мэр Москвы Сергей Собянин. Скидка составит до 22 руб., она не распространяется на бумажные билеты «Единый» и льготные проездные билеты.

Ранее по теме: Собянин рассказал о введении скидок на проезд в метро

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных