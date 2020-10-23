Скидки на проезд по двум линиям мосметро начнут действовать 2 ноября
Скидки на проезд в будние дни вне часа пик по двум линиям московского метро — Таганско-Краснопресненской и Некрасовской — начнут действовать со 2 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице «ВКонтакте».
«Со 2 ноября на двух линиях мосметро вводятся скидки на проезд до 50%. Сниженный тариф будет действовать для пассажиров, которые войдут на любую станцию Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий с момента открытия до 7:15 и с 8:45 до 9:15», — написал Собянин.
Пилотный проект продлится до 2 июля, его цель — снизить нагрузку на метро в час пик и создать лучшие условия для соблюдения пассажирами социальной дистанции, отметил мэр.
Скидка составит до 22 руб., она не распространяется на бумажные билеты «Единый» и льготные проездные билеты, уточнили в столичном дептрансе.
Ранее руководитель департамента Максим Ликсутов сообщил, что пилотный проект планируется запустить в сентябре. Он объяснил, что Таганско-Краснопресненская линия — одна из наиболее загруженных, а Некрасовская на южном участке дублирует ее. По результатам пилотного проекта такая практика может быть расширена на другие линии московского метро, добавил он.