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Скидки на проезд по двум линиям мосметро начнут действовать 2 ноября

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Скидки на проезд в будние дни вне часа пик по двум линиям московского метро — Таганско-Краснопресненской и Некрасовской — начнут действовать со 2 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице «ВКонтакте».

«Со 2 ноября на двух линиях мосметро вводятся скидки на проезд до 50%. Сниженный тариф будет действовать для пассажиров, которые войдут на любую станцию Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий с момента открытия до 7:15 и с 8:45 до 9:15», — написал Собянин.

Пилотный проект продлится до 2 июля, его цель — снизить нагрузку на метро в час пик и создать лучшие условия для соблюдения пассажирами социальной дистанции, отметил мэр. 

Скидка составит до 22 руб., она не распространяется на бумажные билеты «Единый» и льготные проездные билеты, уточнили в столичном дептрансе. 

Ранее руководитель департамента Максим Ликсутов сообщил, что пилотный проект планируется запустить в сентябре. Он объяснил, что Таганско-Краснопресненская линия — одна из наиболее загруженных, а Некрасовская на южном участке дублирует ее. По результатам пилотного проекта такая практика может быть расширена на другие линии московского метро, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных