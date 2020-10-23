Скидки на проезд по двум линиям мосметро начнут действовать 2 ноября

Ранее руководитель департамента Максим Ликсутов сообщил, что пилотный проект планируется запустить в сентябре. Он объяснил, что Таганско-Краснопресненская линия — одна из наиболее загруженных, а Некрасовская на южном участке дублирует ее. По результатам пилотного проекта такая практика может быть расширена на другие линии московского метро, добавил он.