В Кремле отказались комментировать спор Кадырова и Жириновского
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не считает необходимым продолжать дискуссию о споре главы Чечни Рамзана Кадырова и лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
«Нами было сказано все, что нужно по этому вопросу. Не считаем необходимым далее продолжать эту дискуссию», — сказал Песков журналистам.
Ранее Кадыров назвал президента Франции Эммануэля Макрона «лидером и вдохновителем терроризма в своей стране», комментируя его заявления в контексте убийства под Парижем школьного учителя за демонстрацию карикатур на пророка Мухаммеда.
Лидер ЛДПР, в свою очередь, заметил, что руководители субъектов не должны вмешиваться во внешнеполитические вопросы. При этом Жириновский сказал, что следует избегать комментариев в поддержку террористических действий.
«Жириновский, извинись за свои слова», — ответил ему Кадыров. По словам чеченского лидера, Жириновскому не стоит «заикаться» о борьбе с терроризмом, так как его «экспертные оценки о терроризме — это пустая болтовня и попытка привлечь к себе внимание».
20 октября в пригороде Парижа учителя истории и географии Самюэля Пати убил и обезглавил 18-летний иммигрант чеченского происхождения за то, что тот демонстрировал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, иллюстрируя таким образом свободу слова.