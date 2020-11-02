В Кремле отказались комментировать спор Кадырова и Жириновского

«Жириновский, извинись за свои слова», — ответил ему Кадыров. По словам чеченского лидера, Жириновскому не стоит «заикаться» о борьбе с терроризмом, так как его «экспертные оценки о терроризме — это пустая болтовня и попытка привлечь к себе внимание».