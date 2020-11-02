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В Кремле отказались комментировать спор Кадырова и Жириновского

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не считает необходимым продолжать дискуссию о споре главы Чечни Рамзана Кадырова и лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

«Нами было сказано все, что нужно по этому вопросу. Не считаем необходимым далее продолжать эту дискуссию», — сказал Песков журналистам.

Ранее Кадыров назвал президента Франции Эммануэля Макрона «лидером и вдохновителем терроризма в своей стране», комментируя его заявления в контексте убийства под Парижем школьного учителя за демонстрацию карикатур на пророка Мухаммеда.

Лидер ЛДПР, в свою очередь, заметил, что руководители субъектов не должны вмешиваться во внешнеполитические вопросы. При этом Жириновский сказал, что следует избегать комментариев в поддержку террористических действий.

«Жириновский, извинись за свои слова», — ответил ему Кадыров. По словам чеченского лидера, Жириновскому не стоит «заикаться» о борьбе с терроризмом, так как его «экспертные оценки о терроризме — это пустая болтовня и попытка привлечь к себе внимание».

20 октября в пригороде Парижа учителя истории и географии Самюэля Пати убил и обезглавил 18-летний иммигрант чеченского происхождения за то, что тот демонстрировал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, иллюстрируя таким образом свободу слова.

Ранее по теме: Франция подверглась атакам террористов

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных