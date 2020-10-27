Кадыров назвал Макрона «вдохновителем терроризма»
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о публикации карикатур на пророка Мухаммеда, который назвал такие действия «свободой слова». По словам чеченского лидера, Макрон, поддерживая такие провокации, вынуждает людей совершать террористические действия.
«Я не знаю, в каком состоянии находился Макрон, делая это заявление, но последствия такой реакции могут быть очень трагическими. Президент Франции сам сейчас становится похож на террориста. Поддерживая провокации, он завуалированно призывает мусульман совершать преступления», — написал Кадыров в своем Telegram-канале. По его словам, французский лидер не может не знать, что карикатуры на пророка Мухаммеда воспринимаются болезненно со стороны верующих.
«Прекрати, Макрон, пока еще не поздно, провокации и нападки на веру. Иначе войдешь в историю как президент, принимавший сумасбродные решения. Твою абсурдную позицию о публикации карикатур сегодня осуждают не только мусульмане всего мира, но и любые трезвомыслящие представители иных конфессий», — добавил глава Чечни. Причиной убийства учителя истории и географии Самюэля Пати в пригороде Парижа, по словам Кадырова, стали «насмешки над верой и пародии на нее».
«Что ж, Макрон, если ты называешь его террористом, то в таком случае, ты в сто крат хуже, ведь ты вынуждаешь к терроризму, подталкиваешь к нему людей, не оставляешь выбора, создаешь все условия для взращивания экстремистских идей в головах молодежи. Ты можешь смело называть себя лидером и вдохновителем терроризма в своей стране», — резюмировал Кадыров.
Макрон сделал антиисламистские заявления в связи с жестоким убийством школьного учителя истории и географии Самюэля Пати за то, что тот показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, иллюстрируя таким образом свободу слова. Нападавший счел эти действия оскорблением ислама. Позже при попытке задержания полицией убийца был застрелен.