Кадыров назвал Макрона «вдохновителем терроризма»

«Что ж, Макрон, если ты называешь его террористом, то в таком случае, ты в сто крат хуже, ведь ты вынуждаешь к терроризму, подталкиваешь к нему людей, не оставляешь выбора, создаешь все условия для взращивания экстремистских идей в головах молодежи. Ты можешь смело называть себя лидером и вдохновителем терроризма в своей стране», — резюмировал Кадыров.