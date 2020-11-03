В Минздраве обеспокоены ростом потребления антибиотиков при коронавирусе

Ранее главный внештатный микробиолог Минздрава, профессор Роман Козлов заявил, что антибиотики не помогают бороться с коронавирусом, их нельзя использовать для профилактики заражения. Роспотребнадзор сообщал, что антибиотики нельзя принимать в первые дни после заражения гриппом, потому что они не могут справиться с вирусом, убивают микрофлору кишечника и ослабляют иммунитет пациента.