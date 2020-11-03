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В Минздраве обеспокоены ростом потребления антибиотиков при коронавирусе

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Потребление антибиотиков при коронавирусе бесполезно, несмотря на это их популярность в России выросла, сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента Минздрава по организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья Инну Куликову.

«Ситуация с антибиотиками, скажем так, очень сложная, потому что их потребление выросло. Хотя антибиотики при коронавирусной инфекции — это бесполезная история», – сказала Куликова.

Ранее главный внештатный микробиолог Минздрава, профессор Роман Козлов заявил, что антибиотики не помогают бороться с коронавирусом, их нельзя использовать для профилактики заражения. Роспотребнадзор сообщал, что антибиотики нельзя принимать в первые дни после заражения гриппом, потому что они не могут справиться с вирусом, убивают микрофлору кишечника и ослабляют иммунитет пациента.

В октябре Министерство здравоохранения России зарегистрировало два препарата на основе ремдесивира. До этого Минздрав разрешил применение двух препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием фавипиравир в амбулаторных условиях.

Ранее по теме: В Минздраве призвали не принимать антибиотики для профилактики коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных