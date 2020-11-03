В Минздраве обеспокоены ростом потребления антибиотиков при коронавирусе
Потребление антибиотиков при коронавирусе бесполезно, несмотря на это их популярность в России выросла, сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента Минздрава по организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья Инну Куликову.
«Ситуация с антибиотиками, скажем так, очень сложная, потому что их потребление выросло. Хотя антибиотики при коронавирусной инфекции — это бесполезная история», – сказала Куликова.
Ранее главный внештатный микробиолог Минздрава, профессор Роман Козлов заявил, что антибиотики не помогают бороться с коронавирусом, их нельзя использовать для профилактики заражения. Роспотребнадзор сообщал, что антибиотики нельзя принимать в первые дни после заражения гриппом, потому что они не могут справиться с вирусом, убивают микрофлору кишечника и ослабляют иммунитет пациента.
В октябре Министерство здравоохранения России зарегистрировало два препарата на основе ремдесивира. До этого Минздрав разрешил применение двух препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием фавипиравир в амбулаторных условиях.